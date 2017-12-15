Ще один європейський лоукостер запускає рейс до України

Румунська бюджетна авіакомпанія Blue Air в 2018 році почне виконувати рейси до Львова. Про це повідомляє Lowcostavia.

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"Авіакомпанія Air Blue з'єднає авіасполученням Львів з чеським містом Брно", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, новий рейс почнуть виконувати з березня-квітня 2018 року. До Львова з Брно і назад рейси виконуватимуться двічі на тиждень на літаках Boeing 737-500, які вміщують 126 пасажирів.

Детальний розклад польотів і ціни на авіаквитки оголосять вже у січні 2018 року.

Blue Air Transport Aerian S. A. - бюджетна авіакомпанія, що базується в Румунії. Розпочала діяльність у 2004 році.

Як повідомляв УНІАН, в Україні створена національна лоукост-авіакомпанія SkyUp, яка почне роботу в квітні 2018 року.