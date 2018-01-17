"Укрзалізниця" ввела функцію замовлення квитків з пересадками

Відсьогодні в онлайн-сервісі "Укрзалізниці" з'явилася нова функція пошуку маршрутів з пересадками.

У разі відсутності прямого сполучення між потрібними станціями онлайн-сервіс "Укрзалізниця" пропонуватиме альтернативний варіант поїздки з пересадками. При цьому буде вказано час очікування і станції пересадки. Всі квитки пасажири зможуть оплатити однією сумою в кінці замовлення.

Як повідомляв УНІАН, у міжнародних касах "Укрзалізниці" нарешті дозволили сплачувати карткою.