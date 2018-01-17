"Укрзалізниця" ввела функцію замовлення квитків з пересадками
18:12, 17 січня 2018Новини туризму
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У разі відсутності прямого сполучення між потрібними станціями онлайн-сервіс "Укрзалізниця" пропонуватиме альтернативний варіант поїздки з пересадками.
Всі квитки пасажири зможуть оплатити однією сумою в кінці замовлення / фото УНІАН
Відсьогодні в онлайн-сервісі "Укрзалізниці" з'явилася нова функція пошуку маршрутів з пересадками.
У разі відсутності прямого сполучення між потрібними станціями онлайн-сервіс "Укрзалізниця" пропонуватиме альтернативний варіант поїздки з пересадками. При цьому буде вказано час очікування і станції пересадки. Всі квитки пасажири зможуть оплатити однією сумою в кінці замовлення.
Як повідомляв УНІАН, у міжнародних касах "Укрзалізниці" нарешті дозволили сплачувати карткою.
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