Міжнародний аеропорт «Харків», що входить до групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, анонсував можливість авіаподорожей в новорічні свята. Оскільки аеропорт працює в штатному режимі з дотриманням всіх правила безпеки, у мандрівників є досить широкий вибір для планування новорічних канікул.

«Подарунок до свят від авіакомпанії Wizz Air: перевізник анонсував відновлення перельотів у шість європейських міст у другій половині грудня. 17 грудня мають відкритися перельоти до Кракова. 18 грудня – у Відень, Берлін, Дортмунд і Гданськ. 20 грудня – у Вроцлав», – повідомила прес-служба компанії-оператора Харківського аеропорту «New Systems AM», що входить в DCH Ярославського.

Українським мандрівникам доступні традиційні курортні та туристичні напрямки – Туреччина та Єгипет. Щодня з Харкова здійснюються перельоти в Стамбул. Щовівторка, щосереди, щочетверга та щонеділі доступні чартерні рейси в Шарм-ель-Шейх. Щовівторка - в турецьке місто Кайсері, розташований біля гірськолижного курорту «Ерджіес».

Також аеропорт Ярославського пропонує зручні перельоти в період Новорічних свят на популярні серед лижників та туристів напрямки на заході України. Наприклад, з Windrose Airlines їх Харкова всього за 4,5 години можна потрапити до Львова або Івано-Франківська (з пересадкою в Києві) – ці рейси виконуються щодня.

«Подарунок до свят від авіакомпанії Wizz Air: перевізник анонсував відновлення перельотів у шість європейських міст у другій половині грудня. 17 грудня мають відкритися перельоти до Кракова. 18 грудня – у Відень, Берлін, Дортмунд і Гданськ. 20 грудня – у Вроцлав», – повідомила прес-служба компанії-оператора Харківського аеропорту «New Systems AM», що входить в DCH Ярославського.

Купівля квитків доступна мандрівникам вже зараз на сайті аеропорту або у квиткових агентствах.

Також у прес-службі харківського аеропорту повідомили, що за підсумками його роботи за 11 місяців 2020 року, що минає, вдалося зберегти більшу частину пасажиропотоку. У зв'язку з обмеженнями на в'їзд у багатьох країнах світу чисельність мандрівників на міжнародних напрямках склала 53% від торішнього показника. На внутрішніх маршрутах вдалося зберегти 39% пасажиропотоку в порівнянні з обсягами 11 місяців 2019 року.

В цілому ж аеропорту Ярославського вдалося зберегти 51% обсягу загального пасажиропотоку в порівнянні з 11 місяцями 2019 року.

Міжнародний аеропорт «Харків» (http://hrk.aero/) - один з ключових інфраструктурних об'єктів «першої столиці» України та Харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу і реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних регулярних рейсів дозволило харківському аеропорту за підсумками 2019 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту «Харків» скористалися 1,34 мільйона мандрівників. За показниками пасажиропотоку харківський аеропорт входить в ТОП-5 повітряних воріт України. У 2019 році Міжнародний аеропорт «Харків» першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Успішний харківський досвід державно-приватного партнерства з будівництва нового аеропорту та успішного його розвитку приватним інвестором буде повторений в місті Дніпро – тут група DCH Олександра Ярославського почала роботи в рамках інвестиційного проекту зі створення нового аеровокзального комплексу для сучасного міжнародного аеропорту «Дніпро».

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Автор: УНІАН