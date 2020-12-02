Відкриття відбудеться онлайн 12 грудня, а 13 грудня - у церкві пройде перша служба.

У грудні цього року після майже п’яти років реставраційних робіт Андріївська церква стане доступною для відвідувачів.

Як повідомляє прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики, відкриття відбудеться онлайн 12 грудня, а 13 грудня - у церкві пройде перша служба.

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«Повністю відреставровано весь живопис, ікони та іконостас, почищено ліпнину й відшліфовано підлогу. Замінено інженерні мережі, проведені нові системи освітлення, опалення, подачі повітря, вікна. До речі, автентичний колір стін 18 століття завдяки комп’ютерному аналізу допомогли віднайти німецькі технологи. А перед затвердженням фінального кольору та пофарбуванням було зроблено 36 тестових викрасок», - зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він також підкреслив, що метою реставрації стало розкрити первісні рішення і бачення архітектора Франческо Бартоломео Растреллі, 320-та річниця з народження якого відзначається у цьому році.

Андріївська церква: що про неї відомо

Андріївська церква – пам’ятка історії, мистецтва і архітектурна перлина Києва.

Перша церква, згідно з історичними джерелами, була зведена на цьому пагорбі ще в XIII столітті та проіснувала майже 500 років. Згодом на її місці була споруджена дерев'яна церква, яка згоріла під час пожежі в кінці XVII століття.

Сучасну Андріївську церкву почали будувати у 1747 році на замовлення імператриці Єлизавети – дочки Петра І. Церква споруджувалась довгі 15 років,

165 років Андріївська церква працювала як звичайна діюча церква – аж до 1932-го, коли за рішенням радянського уряду в ній було припинено богослужіння.

Висота церкви становить майже 50 м. Вона побудована в стилі бароко, для якого характерні парадність, багатство декору, яскраве контрастне фарбування стін і велика кількість позолоти.

Нескінченні ремонти і реставрації кардинально не змінили зовнішній вигляд Андріївської церкви.

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Автор: Юлія Янкевич