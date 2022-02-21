Крім того, понад десяток - внесли зміни до графіків польотів.

Авіакомпанії концерну Lufthansa Group, Scandinavian Airlines System, KLM та Vueling на тривалий час скасували рейси в та з України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив радник міністра інфраструктури та генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський.

"На тривалий час скасували на сьогодні Lufthansa Group - Austrian Airlines, Swiss, Eurowings, SAS, компанія KLM та Vueling", - уточнив Дубревський.

За його словами, понад десять авіакомпаній змінили графіки рейсів.

"На сьогодні зміни у графіку відбулися у понад 10 авіакомпаній. Зміни у графіку передбачають не лише зміну повітряного судна, також зміни у графіку пересування: деякі рейси вони скасовують, але на інший час вони їх ставлять, деякі рейси скасовано на певні дати, деякі рейси скасовано на певний період, як це зробила компанія KLM, як це зробив концерн Lufthansa Group, до якого входять Austrian Airlines, Swiss, Eurowings і власне Lufthansa", - сказав Дубревський.

Також він додав, що деякі авіакомпанії скасовують певні окремі рейси, як це зробили Air Arabia, Air Astana, однак ця інформація постійно оновлюється, тобто компанія може скасувати рейс, а через годину-дві заявити його на інший час або іншу дату.

Як повідомляв УНІАН, у лютому нідерландська компанія KLM скасувала всі рейси в Україну як запобіжний захід через загрозу війни у країні.

Крім того, через вимоги власника повітряного судна в Україну не пустили рейс SkyUp Фуншал (Мадейра, Португалія) - Бориспіль (Україна). Близько 180 пасажирів висадили в Молдові.

Згодом джерела ЗМІ повідомили, що низка великих міжнародних страховиків може відмовитися покривати страхові випадки авіакомпаній при польотах у повітряному просторі України. Такий розвиток подій означатиме фактичну зупинку рейсів іноземних авіакомпаній до країни, а також загрожуватиме блокуванням й українським перевізникам.

У Міністерстві інфраструктури України заявили, що небо над Україною залишається відкритим, а держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників. Водночас там зауважили, що в деяких перевізників виникають складнощі через коливання на ринках страхування.

Зрештою 13 лютого Кабінет міністрів ухвалив виділення 16,6 млрд грн для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній.

19 лютого стало відомо, що німецький перевізник Lufthansa призупиняє всі рейси до Києва та з Києва з 21 по 28 лютого.

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