Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 27 травня 2021 року запустить рейси з Харкова до Одеси.
Про це повідомила прес-служба Міжнародного аеропорту "Харків".
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"27 травня відкриються рейси до Одеси. Вони будуть виконуватися чотири рази на тиждень, тривалість польоту - 1 година 20 хвилин", - сказано в повідомленні.
SkyUp
Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві у 2016 році, її засновником є компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби та Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.
Нові рейси SkyUp
- Українська авіакомпанія SkyUp Airlines у березні виконає чотири рейси за маршрутом Київ-Ташкент-Київ.
- Авіакомпанія навесні запустить три нові рейси з України до Польщі: з 29 березня Київ-Лодзь-Київ, з 30 квітня Львів-Лодзь-Львів і з 29 травня Київ-Катовіце–Київ.
- З травня 2021 року компанія запустить рейси з Києва в Марсель (Франція), також зі Львова в Бергамо (Італія) і з Києва в Барі (Італія).
- З 1 березня 2021 року SkyUp Airlines запустила рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова до грузинських міст Тбілісі та Батумі.
- З 19 березня 2021 року SkyUp запускає прямі рейси з Києва в найбільше місто Казахстану Алмати.
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