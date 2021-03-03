Рейси здійснюватимуться чотири рази на тиждень.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 27 травня 2021 року запустить рейси з Харкова до Одеси.

Про це повідомила прес-служба Міжнародного аеропорту "Харків".

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"27 травня відкриються рейси до Одеси. Вони будуть виконуватися чотири рази на тиждень, тривалість польоту - 1 година 20 хвилин", - сказано в повідомленні.

SkyUp

Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві у 2016 році, її засновником є компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби та Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

Нові рейси SkyUp

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines у березні виконає чотири рейси за маршрутом Київ-Ташкент-Київ.

Авіакомпанія навесні запустить три нові рейси з України до Польщі: з 29 березня Київ-Лодзь-Київ, з 30 квітня Львів-Лодзь-Львів і з 29 травня Київ-Катовіце–Київ.

З травня 2021 року компанія запустить рейси з Києва в Марсель (Франція), також зі Львова в Бергамо (Італія) і з Києва в Барі (Італія).

З 1 березня 2021 року SkyUp Airlines запустила рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова до грузинських міст Тбілісі та Батумі.

З 19 березня 2021 року SkyUp запускає прямі рейси з Києва в найбільше місто Казахстану Алмати.

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Автор: Павло Степанець