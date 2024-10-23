Потяги між Барселоною і Тулузою почнуть курсувати з квітня 2025 року.

На тлі відродження залізничних подорожей у Європі, завдяки яким влада ЄС хоче пересадити туристів з літаків на більш екологічні поїзди, схоже, вже немає жодних обмежень щодо того, наскільки далеко простягатимуться ці нові залізничні лінії.

Як повідомляє Travel Off Path, починаючи з квітня 2025 року туристи зможуть подорожувати без пересадок з іспанської Барселони до французької Тулузи, також відомої як "Рожеве місто" завдяки характерному забарвленню будинків в історичному центрі.

Рейси виконуватимуться щодня щонайменше до середини вересня, з перспективою продовження, якщо напрямок виявиться рентабельним.

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Очікується, що з Барселони до Тулузи новий високошвидкісний поїзд AVE компанії Renfe буде доїжджати за 3,5 години, тоді як зараз між ними можна проїхати тільки з пересадкою в Перпіньяні, що займає понад 6 годин.

Точний розклад поки що не оголошено, але вже відомо, що поїзд їздитиме хоча б раз на день.

Також поїзд зупинятиметься в таких містах Іспанії та Франції:

Жирона (Іспанія) – красиве старовинне місто, відоме своїми добре збереженими міськими стінами, в яких знімали "Гру престолів"

Фігерас (Іспанія) – жваве місто в каталонській глибинці, де народився легендарний іспанський художник Сальвадор Далі

Перпіньян (Франція) – місто, яке може похвалитися високою концентрацією історичних пам'яток, серед яких найбільш примітним є Палац королів Майорки 14 століття

Каркассон (Франція) – цитадель, де вали і бастіони охороняють вхід у брукований середньовічний центр

Як повідомляв УНІАН, раніше німецький залізничний перевізник FlixTrain, який є одним із небагатьох конкурентів найбільшого залізничного перевізника країни Deutsche Bahn, оголосив про плани розширити свою регіональну маршрутну сітку на 200 міст Німеччини.

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