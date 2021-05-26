В авіакомпанії обіцяють, що пасажири, які купили квитки в зазначені дати, зможуть повернути їх повну вартість.

Білоруська авіакомпанія "Белавіа" заявила про припинення польотів в Україну через закриття авіасполучення між країнами.

Про це передає прес-служба авіакомпанії.

"У зв'язку із забороною влади України на виконання рейсів "Белавіа" авіакомпанія змушена скасувати польоти в/з Києва, Львова, Одеси та Харкова з 26 травня по 25 серпня 2021 року. 25 травня також скасовуються нічні рейси B2 847 до Києва (час вильоту 22:40) і B2 833 до Одеси (час вильоту 23:40)», - йдеться в повідомленні.

В авіакомпанії обіцяють, що пасажири, які купили квитки в зазначені дати, зможуть повернути їх повну вартість без штрафів або змінити дату вильоту протягом терміну дії авіаквитка. Звертатися з цих питань необхідно в місця придбання авіаквитків.

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Авіасполучення з Білоруссю

Україна з 00:00 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни - Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про мінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який знаходився на борту літака.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач Міг-29.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська зазначила, що "цілком очевидно, що це операція спецслужб із захоплення літака - заради того, щоб затримати активіста і блогера Протасевича".

Того ж дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

Ряд європейських країн заявили про можливе введення санкцій проти Білорусі за даний інцидент. Крім того, деякі авіакомпанії негайно припинили використання повітряного простору Білорусі.

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Автор: Денис Прядко