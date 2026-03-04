Ціни на авіаквитки до Азії різко зросли через війну в Ірані

На сайтах авіакомпаній квитки на багато популярних маршрутів заброньовані на кілька днів вперед.

Ціни на авіаквитки до Азії, як з Європи, так і з Австралії, різко зросли після закриття ключових близькосхідних аеропортів через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Як пише The Japan Times, на сайтах авіакомпаній квитки на багато популярних маршрутів заброньовані на кілька днів вперед.

Ціни на авіаквитки до Азії космічні

Через тимчасове закриття великих аеропортів Перської затоки, включаючи Дубай – найзавантаженіший міжнародний аеропорт у світі, який зазвичай обслуговує понад 1000 рейсів на день, – була різко скорочена пропускна здатність на популярних маршрутах, таких як "Австралія – Європа", де Emirates і Qatar Airways зазвичай займають значну частку ринку.

Відео дня

На тлі цього австралійська компанія Flight Centre Travel Group зафіксувала 75-відсоткове збільшення кількості дзвінків у свої магазини та на лінії екстреної допомоги, а її команди працюють цілодобово, щоб допомогти постраждалим клієнтам, заявив її глобальний керуючий директор Ендрю Старк.

"Австралійці дуже стійкі й вже перебронюють рейси до Великої Британії/Європи альтернативними маршрутами через Китай, Сінгапур та інші азіатські аеропорти, а також до Північної Америки через такі аеропорти, як Х'юстон", – сказав він.

Водночас авіакомпанії, що пропонують прямі рейси з Азії до Європи, можуть обходити закритий повітряний простір Близького Сходу, літаючи на північ через Кавказ, а потім в Афганістан, або на південь через Єгипет, Саудівську Аравію, а потім в Оман.

Наслідки для цін на авіаквитки в далекій перспективі

Однак це може збільшити час польоту і витрату палива, що призведе до зростання витрат в період різкого зростання цін на нафту і, як наслідок, до підвищення цін на квитки в довгостроковій перспективі.

"Зараз весь Близький Схід недоступний для авіаперевезень, що є високою ціною для деяких авіакомпаній. Якщо в результаті обслуговування Європи буде коштувати дорого, прибутковість авіакомпаній буде підірвана. У кінцевому підсумку, ціна, яку доводиться платити, – це транспортна доступність", – сказав глава Асоціації авіакомпаній Азіатсько-Тихоокеанського регіону Субхас Менон.

При цьому консультаційна компанія Alton Aviation Consultancy заявила, що авіакомпанії, які виконують прямі рейси або використовують альтернативні хаби за межами ураженого регіону, – включаючи гонконгську Cathay Pacific Airways, Singapore Airlines і Turkish Airlines – можуть отримати короткострокову вигоду, оскільки пасажири перестануть користуватися послугами авіакомпаній Перської затоки.

Перевірка сайтів декількох авіакомпаній у вівторок показала, що на найближчий час доступно мало бронювань, а ціни на рейси з Азії до Лондона дуже високі.

Наприклад, на сайті Cathay Pacific не було вказано вільних місць в економ-класі на маршруті "Гонконг – Лондон" до 11 березня, при цьому квиток в одну сторону в цей день коштував не менше 21 158 гонконгських доларів (близько 2705 доларів США), а пізніше в цьому місяці ціна знизилася до більш звичних 5054 гонконгських доларів (близько 646 доларів США).

Що стосується рейсів із Сіднея до Лондона, Qantas Airways не пропонує квитки в економ-класі на звичайних рейсах із Перта до Сінгапуру до 17 березня, коли один із них буде доступний за 3129 австралійських доларів (2220,03 доларів США) в один бік. На більш ранні дати пропонуються дорогі варіанти з нетрадиційними пересадками, такими як Лос-Анджелес (США) або Йоганнесбург (ПАР).

За словами міністра транспорту Таїланду Пхіпхата Ратчакітпракарна, авіакомпанія Thai Airways спостерігає повне заповнення рейсів до Європи, оскільки європейські туристи віддають перевагу прямим маршрутам, а не транзиту через Близький Схід.

Пошук на сайті Thai Airways квитків на рейси з Бангкока до Лондона показав, що квитки були розпродані до кінця наступного тижня, після чого ціни зросли. Квиток економ-класу в одну сторону коштував 71 190 тайських бат (близько 2265 доларів США) 15 березня, а до 18 березня ціна знизилася до 27 045 бат (близько 858 доларів США).

Тайванська авіакомпанія EVA Airways також повідомила про різке зростання бронювань на рейси до Європи, оскільки пасажири з Азії та Європи шукають альтернативні варіанти маршрутів.

На сайтах китайських авіакомпаній також спостерігалося різке зростання цін на рейси "Китай – Велика Британія", що значно перевищує звичайний рівень, при цьому місця економ-класу найближчим часом практично недоступні.

Зокрема, квиток в економ-класі туди і назад з Пекіна до Лондона зазвичай коштує менше 10 000 китайських юанів (близько 1453 доларів США), але у Air China на середу є тільки один варіант – бізнес-клас, а вартість такого квитка в одну сторону становить 50 490 юанів (близько 7317 доларів США).

Як війна в Ірані вплинула на авіаперельоти

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, відразу після початку військової операції США в Ірані 28 лютого 2026 року авіасполучення по всьому світу було сильно порушено. Після того як наступного дня іранські ракети і дрони атакували аеропорти в ОАЕ, Кувейті та Бахрейні, тисячі рейсів були скасовані, а десятки тисяч туристів опинилися в пастці.

Крім того, через активні обстріли по всьому Близькому Сходу авіакомпаніям довелося оперативно змінювати маршрути польотів. По суті, вони опинилися загнані в так званий Кавказький коридор – вузький повітряний простір над Вірменією, Грузією та Азербайджаном, що з'єднує Європу та Азію.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-каналі УНІАН.Туризм.