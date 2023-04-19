Він заявив, що цьогоріч публічного доступу до пляжів та узбережжя Одеси не буде.

В Одесі можуть закрити всі морські узбережжя та пляжі для відпочинку задля безпеки місцевого населення, яке минулого року проігнорувало заборону влади купатися в акваторії.

Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі телемарафону. За його словами, цього року повтору "танців на кістках" не буде.

"Публічного доступу до пляжів Одеси не буде. Ми маємо дати можливість людям відпочивати. І, перш за все, захисники мають отримати певний перелік послуг. Великих концертів не буде. "Танців на кістках" не буде", - сказав Братчук

За його словами, розмінування чорноморської акваторії можливе лише після остаточної перемоги України.

Одещині погрожує небезпека - Гуменюк зробила заяву

Нагадаємо, що напередодні керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк також скасувала "вибуховий" пляжний курорт для одеситів, нагадавши, що минулого року чимало українців загинули або стали каліками, підірвавшися на мінах РФ. Зокрема, особливо вразив випадок, коли українцю відірвало голову.

Вона попередила, що РФ, ймовірно, готує масований ракетний обстріл міста на 2 травня - день пам'яті по загиблих на Куліковому полі. Тому місцевим мешканцям варто особливо серйозно віднестися до сигналів повітряної тривоги в цей день, а не мріяти про відпочинок на пляжі.

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