Сходження льодовика застало десятьох туристів з Великобританії і США зненацька.

Британець Гаррі Шиммін, який відправився в компанії ще 9 туристів з Великобританії і США і місцевих гідів на екскурсію по горах Тянь-Шаню в Киргизстані, зумів зняти вражаюче сходження льодовика.

Відео Шиммін опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Ми щойно досягли найвищої точки походу, і я відокремився від групи, щоб сфотографуватися на вершині скелі. Поки я фотографував, я почув позаду себе звук глибокого тріска льоду. Тут починається відео. Я був там вже кілька хвилин, тому знав, що поруч зі мною є місце для укриття. Я був на краю скелі, тому міг тільки бігти від укриття (тож я не рухаюся). Так, я залишив це до останньої секунди, і так, я знаю, що було б безпечніше відразу відправитися в укриття. Я прекрасно розумію, що сильно ризикував", – написав екстремал.

При цьому він зазначив, що в підсумку він відбувся лише легким переляком, тільки покрившись невеликим шаром снігу, без єдиної подряпини.

"Я відчув запаморочення. Я знав, що решта групи була далі від лавини, тому все повинно бути добре. Коли я знову приєднався до них, я побачив, що всі вони в безпеці, хоча одна з нас досить сильно порізала коліно, інший впав з коня і отримав легкі синці. Вся група сміялася і плакала, щаслива, що залишилася в живих (включаючи дівчину, що порізала коліно). Тільки пізніше ми зрозуміли, наскільки нам пощастило. Якби ми пройшли на 5 хвилин далі в нашому поході, ми всі були б мертві. Якщо уважно подивитися на відео, то можна побачити слабку сіру доріжку, кучеряву по траві. Це був шлях. Ми перетнули його пізніше, йдучи серед масивних крижаних валунів і каменів, які були відкинуті набагато далі, ніж ми могли б пробігти, навіть якщо б ми діяли негайно. Що ще гірше, стежка проходить уздовж невисокого хребта, приховуючи гору від очей, тому ми б почули рев тільки перед тим, як згасне світло", – поділився враженнями чоловік.

Як повідомляв УНІАН, раніше в італійських Альпах на туристів також обрушився льодовик, проте їм пощастило куди менше: є загиблі та травмовані.