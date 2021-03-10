Рейси заплановані з частотою два рази на тиждень - щопонеділка та щочетверга.

Лоукост Buta Airways оголосив про відновлення польотів між Києвом і Баку з 1 квітня.

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Про це повідомляє портал Avianews.

Рейси заплановані з частотою два рази на тиждень - щопонеділка та щочетверга.

Літак буде вилітати з Баку о 08:00 і приземлятися в Києві о 10:25. Виліт з Києва запланований на 12:20 з прильотом до Баку о 16:40.

У Києві Buta Airways буде обслуговуватися в терміналі D аеропорту Бориспіль, в Баку в терміналі 1 столичного аеропорту Азербайджану імені Гейдара Алієва.

Авіаквитки Київ-Баку і Баку-Київ

Через обмеження влади Азербайджану Всі квитки Buta Airways включають перевезення багажу.

Доступні два тарифи

Стандарт: включена ручна поклажа і 10 кг багажу, габарити за сумою трьох вимірів не повинні перевищувати 158 см

Супер: включена ручна поклажа, 23 кг багажу з габаритами по сумі трьох вимірювань не більше 158 см, 10 кг багажу з габаритами по сумі трьох вимірювань не більше 118 см.

В якості ручної поклажі на борт літака пасажири можуть взяти один особистий предмет: дамську сумочку, чоловічий портфель або сумку для ноутбука. Авіакомпанія забороняє провозити в салоні інші речі, в тому числі покупки з магазинів Duty Free.

Тестування на коронавірус

Для вильоту з Києва в Баку або з Баку в Київ на рейсах Buta Airways пасажирам необхідно пройти тестування на коронавірус. Аналіз має підтвердити, що людина не хвора, тобто мати негативний результат.

Термін дії довідки про тестування становить 48 годин. Довідка має бути дійсна на момент посадки в літак. Якщо результат виявиться позитивним або термін дії довідки перевищить 48 годин, пасажира не пустять на борт літака.

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Автор: УНІАН