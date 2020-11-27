Також у поїздах реалізовуватиметься інша продукція в індивідуальній упаковці: печиво, вафлі, снеки та інше.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» з 1 грудня відновлює реалізацію чайно-кавової продукції в пасажирських поїздах.

Про це повідомила прес-служба компанії.

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«З 1 грудня 2020 року «Укрзалізниця» відновлює реалізацію чайно-кавової продукції в пасажирських поїздах. Таке рішення прийнято через численні звернення і побажання пасажирів повернути чай і каву», - сказано в повідомленні.

Прес-служба наголосила, що «Укрзалізниця» надаватиме послуги відповідно до санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм.

«Всі напої надаватимуться в одноразовому посуді - гофрованих склянках ємністю 250 мл», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ціна послуги для пасажирів не зміниться: як і раніше, чай, кава і вода в пляшці (0,5 л) коштуватимуть по 10 грн.

«Замовити і оплатити напої можна буде при оформленні проїзних квитків онлайн», - повідомила прес-служба.

Крім того, в поїздах реалізовуватиметься інша продукція в індивідуальній упаковці: печиво, вафлі, снеки та інше.

"Укрзалізниця" і карантин

Навесні «Укрзалізниця» припинила реалізовувати чай і каву в поїздах в рамках карантинних обмежень.

Раніше в листопаді «Укрзалізниця» повідомила, що розглядає можливість інтеграції в систему онлайн-продажу квитків на поїзд функції замовлення їжі.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Павло Степанець