Власники ресторанного бізнесу збираються протестувати перед будівлею уряду.

У столиці Грузії 86 рестораторів домовилися на добу припинити працювати на доставку, щоб висловити своє невдоволення недостатньою підтримкою уряду на тлі "локдауну", що триває вже два місяці.

Про це повідомляє "Грузія Онлайн".

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Як повідомив голова Асоціації рестораторів Шота Бурджанадзе страйк рестораторів запланований на цілу добу 30 січня.

"Через локдаун країна - на межі соціального вибуху... Ніяких ефективних кроків для розв'язання проблем не видно. Оскільки уряд країни неправильно оцінює існуючі проблеми та нагадує, що ми можемо працювати на доставку - на знак протесту ми призупиняємо послуги доставки на один день", - йдеться в повідомленні асоціації рестораторів.

Паралельно власники ресторанного бізнесу збираються протестувати перед будівлею уряду.

"Ми сподіваємося, що клієнти з розумінням сприймуть наш крок, викликаний крайнім відчаєм", - додають в заяві.

Локдаун в Грузії

Жорсткий локдаун в Грузії триває з 28 листопада. З 1 лютого країна готується поступово послаблювати обмеження, проте навіть після ослаблення локдауну, більшість ресторанів в Грузії зможуть працювати тільки на доставку їжі.

Локдаун в Україні: що відомо

9 грудня 2020 року Кабінет міністрів прийняв рішення про введення посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.

Також, Кабінет міністрів продовжив дію карантинних обмежень "помаранчевої" зони, які діють сьогодні, до 28 лютого 2021 року.

З 19 грудня 2020 року по всій території України почали діяти нові карантинні обмеження.

14 грудня 2020 року були оприлюднені результати дослідження, згідно з якими коронавірус знищив кожен четвертий ресторан у Києві.

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Автор: УНІАН