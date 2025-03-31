Під час проходження контролю безпеки може здатися, що правила змінюються щоразу, але всьому є пояснення.

Проходження контролю безпеки в аеропорту - процес, який дратує завжди. Але що робить його ще складнішим, то це постійні зміни правил, які здаються безсистемними і незрозумілими, пише Роберт Джекман у матеріалі для The Telegraph.

Він розповів, що встиг зіткнувся з проблемами під час цього процесу на початку 2025 року. Першого разу йому сказали, що він може залишити ноутбук і рідини в сумці під час проходження контролю, незважаючи на знаки, що вказують на зворотне. А лише за три тижні потому він дізнався, що старі правила все ще діють - рідину і ноутбук потрібно було викладати в окремий лоток.

"І це далеко не єдина дивина в системі безпеки аеропортів. Якщо ви часто літаєте, то напевно помічали, що вимоги щодо розміщення речей в окремих лотках (куртки, сумки, взуття) постійно змінюються, як і одвічне питання про необхідність знімати взуття", - зазначив він.

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Звідки беруться ці правила

Правила фактично диктує, зокрема, США, оскільки країна висуває обов'язкові вимоги до безпеки для всіх рейсів, що прямують на її територію. Це включає обов'язковий огляд пасажирів та їхнього багажу перед посадкою.

Більшість нинішніх правил було введено після подій 11 вересня 2001 року. Час від часу правила оновлюються з урахуванням нових загроз. Наприклад, обмеження на провезення рідин у ручній поклажі з'явилося після запобігання терористичній атаці 2006 року.

Чому контроль у різних аеропортах такий різний

Незважаючи на єдині стандарти, аеропорти в усьому світі значно різняться, і США дозволяють їм самостійно визначати, яким чином виконувати запропоновані норми, зокрема яку саме технологію використовувати.

Для перевірки пасажирів більшість аеропортів використовують повнозв'язні сканери, які застосовують міліметрові хвилі для виявлення сторонніх предметів. Разом із ними використовується і ручний огляд, як єдиний спосіб визначити, чи є той чи інший предмет у вашій кишені нешкідливою пилкою для нігтів, чи імпровізованим пластиковим ножем.

І найскладнішим завданням у всьому цьому процесі є визначення вмісту вашого взуття. Саме тому в деяких країнах Європи вас просять знімати взуття і відправляти його на рентген.

Інші новини зі сфери туризму

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Крім того, ми розповідали, чому не треба прив'язувати стрічки до валіз. Яскрава стрічка, зав'язана на ручці валізи, здається простим рішенням, щоб швидко впізнати свої речі. Однак співробітник служби багажу аеропорту розповів про головну проблему в цьому випадку.

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