COVID-паспорти будуть доступними у вигляді мобільного додатку або у паперовому вигляді.

Франція першою в Європі запускає COVID-паспорти для поїздок.

Про це повідомляє Politico.

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Як повідомляється, Франція стане першою країною-членом ЄС, яка запровадила проїзний COVID-квиток, перший приклад цифрового зеленого пропуску, який до середини червня планують розповсюдити на весь Євросоюз.

Додаток TousAntiCovid вже завантажили близько 15 мільйонів людей. У ньому відображатимуться ПЛР- тести та тести на антиген. Він також включатиме сертифікати про щеплення.

Додаток буде випробувано на рейсах Air France та Air Corsica до Аяччо на Корсиці цього тижня, а потім на рейсах до французьких закордонних департаментів. Уряд Франції сподівається протестувати додаток із сусідніми країнами ЄС протягом двох тижнів.

Однією з переваг програми є те, що вона допоможе запобігти використанню підроблених тестів. Але додаток TousAntiCovid не використовуватиметься для доступу до ресторанів та магазинів у Франці.

Також буде доступна паперова версія для громадян, які не мають програми TousAntiCovid.

Паспорти вакцинації: деталі

17 березня Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС створити "цифровий зелений сертифікат" єдиного зразка для сприяння безпечному вільному переміщенню громадян в межах ЄС у період пандемії. У сертифікатах буде вказано прізвище та ім'я особи, дату народження, дату видачі, інформацію про щеплення, негативний тест або одужання після COVID-19, а також унікальний ідентифікатор документу.

Європарламент на сесії 26-29 квітня повинен схвалити власну позицію стосовно сертифікатів, а потім між представниками країн ЄС мають розпочатися переговори.

29 березня президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності розробки в Україні "паспортів вакцинації", в яких будуть дані про щеплення від COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що проект "паспорта вакцинації" від COVID-19 для українців вже на фінальній стадії розробки.

30 березня голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що в Україні почнуть вводити "паспорт вакцинації" лише тоді, коли від COVID-19 буде щеплено значно більшу кількість людей.

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Автор: Катерина Лиманська