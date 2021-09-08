До країни пускатимуть тільки вакцинованих туристів або тих, хто здав тест на коронавірус.

Українцям, які планували відвідати Північну Македонію, ускладнили процес підготовки до поїздки — влада цієї балканської держави змінила правила в'їзду.

Про це повідомили в українському Міністерстві закордонних справ.

Тепер, аби потрапити до Північної Македонії, необхідно надати один з документів:

сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19;

сертифікат про одужання (за останні 45 днів) від коронавірусу;

негативний ПЛР-тест (за 72 години) або тест на антиген (по 48 годин).

Читайте такожВідпочинок на мільйон... ворог: чому варто відвідати Північну Македонію та скільки це коштуватимеДана вимога поширюється тільки на повнолітніх мандрівників.

Варто зазначити, що раніше для в'їзду до Північної Македонії громадянам України не треба було пред'являти документи про вакцинацію і результати тестів на COVID-19.

Нагадаємо, що на сьогодні для українців відкрито понад 30 країн Європи. Без проходження вакцинації і тестування можна в'їжджати лише в три з них: Албанію, Естонію та Іспанію.

Автор: Станислав Кожемякин