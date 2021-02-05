У Дубаї заборонили заходи зі скупченням великих груп людей. Заборона, зокрема, торкнеться бранчів у вихідні.
Читайте такожУ Дубаї через коронавірус зачиняють бари і пабиВідповідне розпорядження видав Департамент туризму та комерційного маркетингу Дубаю. Уточнюється, що на території готелів буде заборонена музика.
Ця заборона послідувала за інформацією про введення обмежень на території Дубаю з 2 лютого 2021 року в якості заходів профілактики коронавірусу. Так, норма заповнюваності кінотеатрів, розважальних центрів і спортивних комплексів була скорочена до 50%; готелів, торгових комплексів і басейнів – до 70% від загальної місткості приміщень.
Ресторанам і кафе було наказано закриватися не пізніше 01:00. Розважальні заходи та концерти в ресторанах також залишаються під забороною. Бари та паби були закриті. Як очікуються, нові обмеження діятимуть протягом усього лютого 2021 року.
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