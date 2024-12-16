Наступного року туристам радять звернути увагу на Болгарію та Албанію.

Письменник і туристичний гуру Саймон Колдер, якого вважають головним британським експертом із подорожей, назвав дві недооцінені країни Європи, на які туристам варто звернути увагу 2025 року.

В ексклюзивному коментарі Daily Express Колдер зазначив, що 2024 року багато пополярних туристичних напрямків переживали небачений бум із часів початку пандемії коронавірусу. Утім, на його думку, більшість туристів "рідко дивляться далі таких місць відпочинку на континенті, як Іспанія, Франція, Італія та Греція".

Тим часом туристичний експерт упевнений, що 2025 рік приверне до Європи ще більше туристів, що спричинить підняття цін на відпочинок. А тому він радить шукати менш популярні напрямки, якщо хочеться заощадити.

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"Якщо ви хочете вигідний напрямок, то я б попрямував на Балкани – Болгарія завжди пропонує дуже вигідні пропозиції для пакетного відпочинку", – каже Колдер.

Вона приблизно така ж тепла, як сусідні Греція і Туреччина, але там менше людей, тихіше і нижчі ціни.

Також експерт радить звернути увагу на Албанію як на перспективний напрямок – там "фантастичні пляжі, доброзичливі люди і ціни на рівні 20-го століття".

В Албанії туристи можуть помилуватися приголомшливими гірськими краєвидами і напівзруйнованими замками, зануритися в нічне життя галасливої столиці Тирани і поніжитися на казкових пляжах, які можуть позмагатися з будь-якою середземноморською країною.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристи зізналися, які міста світу вони хотіли б відвідати у 2025 році найбільше.

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