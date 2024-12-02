Лідерами рейтингу цього року визнали Токіо і Мадрид.

Поки всілякі рейтинги від впливових туристичних порталів намагаються спонукати мандрівників відвідувати 2025 року менш відомі місця, у самих туристів щодо цього інша думка.

Принаймні про це свідчать результати свіжого дослідження журналу про подорожі Wanderlust, який опитав приблизно 168 тисяч мандрівників з усього світу про те, куди б вони хотіли поїхати наступного року.

Виявилося, що серед міст світу найбажанішою стала японська столиця Токіо, яка цього року переживає такий сплеск популярності, що місцева влада вже навіть запроваджувала обмеження для туристів.

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"Після отримання срібла і бронзи за останні пару років японська столиця добилася золота. Це нагорода місту рідкісної глибини, де стародавні храми є сусідами з футуристичними хмарочосами, а ресторани світового класу знаходяться поруч із секретними магазинами рамен", – зазначають автори рейтингу.

10 найбажаніших серед туристів міст у світі

Токіо, Японія Сінгапур Ріо-де-Жанейро, Бразилія Сідней, Австралія Кейптаун, ПАР Ванкувер, Канада Буенос-Айрес, Аргентина Новий Орлеан, США Гонконг, Китай Чикаго, США

Серед європейських міст туристів з усього світу найбільше наступного року приваблює іспанська столиця Мадрид.

"Завдяки своїй багатій історії, екстравагантній архітектурі та яскравим кулінарним традиціям, міста Іспанії часто домінують у цій категорії нагород. Цього року Мадрид змістив попереднього переможця Севілью вниз за рейтингом і посів перше місце, можливо, завдяки одному недавньому відкриттю", – пишуть автори рейтингу.

Вони пояснюють, що 2023 року в Мадриді відкрилася Галерея королівських колекцій, яку готували аж 25 років.

10 найбажаніших серед туристів міст у Європі

Як раніше повідомляв УНІАН, найбажанішою для відвідування країною світу в 2025 році туристи назвали Австралію. Тим часом, у Європі їх найбільше приваблює Італія.

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