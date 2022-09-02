Громадянин Росії підробив у закордонному паспорті 12 штампів про перетин кордону з Євросоюзом.

У Фінляндії, як з 1 вересня 2022 року істотно скоротила кількість віз для росіян, прикордонники затримали громадянина Росії, який попався на підробці штампів у закордонному паспорті.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що інцидент стався ще 28 серпня 2022 року. При виїзді з Євросоюзу до Росії чоловік пред'явив документ з багаторазовою французькою візою, однак штампи викликали підозру в співробітників прикордонної служби.

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Паспорт росіянина вирішили відправити на експертизу, в ході якої з'ясувалося, що 12 штампів про в'їзд/виїзд в ЄС були фальшивими. За останні півроку чоловік перебував у Шенгенській зоні протягом 159 днів при дозволеному ліміті в 90 діб.

В результаті окружний суд регіону Кюменлааксо пред'явив чоловікові звинувачення в підробці документів і порушенні прав іноземців. Мандрівника депортували до Росії. На нього також наклали заборону на відвідування ЄС терміном чотири роки.

Зазначимо, раніше російські туристи, які перетинають сухопутний кордон з Фінляндією, поскаржилися, що у них почали вилучати євро на фінській митниці. У Фінляндії цей факт підтвердили, обґрунтувавши свої дії санкціями ЄС, які забороняють ввезення банкнот євро в Росію. Таким чином, росіянам пропонують залишити зайві євро на зберігання на фінській митниці, витратити на території ЄС або залишити у родичів у Фінляндії.

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня 2022 року щоденна кількість звернень за фінською візою для громадян Росії була скорочена в два рази, а кількість туристичних віз – на 90%. У зв'язку з цим час отримання візи до Фінляндії для громадян Росії може збільшитися до 4-5 місяців.