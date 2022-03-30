Це пов'язано з нещодавно ослабленими обмеженнями на в'їзд до Франції, пов'язаними з пандемією COVID-19, для прибуваючих з Росії.

Франція з 1 квітня 2022 року відновлює видачу росіянам всіх типів віз, включаючи туристичні, без обмежень, пов'язаних з COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Генерального консульства посольства Франції в Росії.

Це пов'язано з нещодавно ослабленими обмеженнями на в'їзд до Франції, пов'язаними з пандемією COVID-19, для прибуваючих з Росії.

При цьому на сайті підкреслюється, що видача візи не гарантує можливість негайного в'їзду на територію Франції, де як і раніше діють обмежувальні заходи на кордоні.

Зокрема, мандрівникам з Росії, якщо у них немає сертифіката про щеплення вакциною, визнаною в Євросоюзі, по прибуттю до Франції буде необхідно пред'явити результати тесту на коронавірус, а також "підстави для відвідування країни". Також їх можуть вибірково попросити пройти додаткове тестування на ковід по прибуттю в країну, в разі позитивного результату вони повинні будуть дотримуватися самоізоляції.

Втім, незважаючи на відновлення видачі віз російським туристам, це ще не означає, що вони зможуть потрапити до Франції. Адже після початку російської військової агресії проти України, Євросоюз оголосив про закриття повітряного простору для належних Росії, зареєстрованих в РФ і підконтрольних їй літаків.

Одночасно практично всі європейські авіакомпанії призупинили виконання авіарейсів з Росії в Європу. Виняток – сербська державна Air Serbia, яка збрехала про повну зупинку рейсів до Росії і все ще виконує поодинокі рейси між Белградом і Москвою.Також регулярні рейси з Москви в Будапешт виконує Wizz Air. Це єдине авіасполучення з Європою, наразі доступне росіянам.

Також варто відзначити, що на даний момент на рівні ЄС не приймалося рішення скасувати видачу туристичних віз росіянам через війну в Україні. Поки що влада Євросоюзу оголосила тільки про скасування так званого привілейованого в'їзду для російських дипломатів і бізнесменів. Припинити видавати візи росіянам на даний момент прийняли рішення лише кілька країн Європи, серед яких – Чехія, Латвія, Литва, Естонія і Норвегія.

Крім того, як повідомляв УНІАН, 28 березня 2022 року Європейська комісія закликала держави-члени ЄС негайно скасувати всі схеми отримання "золотих паспортів" (громадянство в обмін на інвестиції), а також розглянути можливість відкликання громадянства або посвідки на проживання у громадян Росії та Білорусі, причетних до військової агресії проти України, щоб уникнути обходу ними санкцій. Багаті росіяни дуже любили користуватися цією схемою, щоб мати можливість вільно переміщатися по країнах Шенгенської зони.