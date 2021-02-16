Прийти і помилуватись квітами у ботанічному саду Дніпра можна буде протягом місяця.

У ботанічному саду Дніпра в умовах сніжної зими розквітли сотні квітів - гіпеаструмів.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Працівники ботанічного саду кілька років експериментували з гіпеаструмами, намагаючись вивести оригінальні різновиди. Прийти і помилуватись квітами можна буде протягом місяця.

Гіпеаструми: що це за квіти

Гіпеаструм - це родич звичних для нас підсніжників та нарцисів, який має квітку розміром з долоню, а відтінки - від насиченого червоного до лососевого чи блідо-рожевого. Вони походять з Південної Америки, їх ще називають кінською зіркою, кавалерійською зорею або ж навіть барбадоською лілеєю.

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Автор: Олег Давигора