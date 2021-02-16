У ботанічному саду Дніпра в умовах сніжної зими розквітли сотні квітів - гіпеаструмів.
Про це повідомляється у сюжеті ТСН.
Працівники ботанічного саду кілька років експериментували з гіпеаструмами, намагаючись вивести оригінальні різновиди. Прийти і помилуватись квітами можна буде протягом місяця.
Гіпеаструми: що це за квіти
Гіпеаструм - це родич звичних для нас підсніжників та нарцисів, який має квітку розміром з долоню, а відтінки - від насиченого червоного до лососевого чи блідо-рожевого. Вони походять з Південної Америки, їх ще називають кінською зіркою, кавалерійською зорею або ж навіть барбадоською лілеєю.
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