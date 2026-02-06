В Британії усім охочим пропонують 'роботу мрії', але є нюанс

За роботу заплатять символічні гроші, але дадуть змогу повністю перезавантажити свій психічний стан.

У Британії для любителів дикої природи відкрили цікаву вакансію - рахувати птахів на мальовнчому острові Скомер у Вельсі. Птахи вимирають, тому їх не так багато, і щороку всіх перераховують вручну.

Оголошення розмістила організація Wildlife Trust of South and West Wales. Вакансія подається не як повноцінна робота, а як волонтерство. Кандидатам пропонують, на перший погляд, непогані умови: безкоштовне житло, стипендія 400 фунтів (близько 460 євро) і робота з наймилішими птахами планети – іпатками (атлантичними тупиками). Але, як завжди, є нюанси.

По-перше, працювати доведеться поспіль три місяці. Доступні зміни:

28 березня – 4 липня,

25 квітня – 1 серпня,

4 липня – 30 вересня.

Волонтери допомагають доглядати за островом: зустрічають туристів, читають їм короткі вступні лекції, переносять багаж, ведуть блог і соцмережі острова Скомер, а головне – займаються моніторингом дикої природи. Навесні – підрахунок іпаток, кайр, гагарок, чубатих бакланів, вивчення продуктивності гнізд. Восени – тюлені, кролі, метелики. Робота фізично важка: ходити стежками, лазити по скелях, чистити будинки – і все це в будь-яку погоду.

По-друге, йдеться саме про волонтерство, а не роботу. За усю тримісячну зміну заплатять лише згадані 400 фунтів. Та й то лише після написання детального звіту.

По-третє, особливих розваг на острові нема. На Скомері - жодних магазинів, кафе, супермаркетів та навіть стабільного інтернету (хіба що візьмете із собою Starlink і генератор до нього). Доступ на материк обмежений – човен ходить за розкладом, погода часто блокує вихід. Три місяці в ізоляції з маленькою командою, в тісних будинках, під постійним вітром і дощем – не кожному до снаги.

З іншого боку це тримісячне волонтерство може стати ідеальним варіантом для тих, кому треба відпочити від світу або переосмислити свої плани на життя.

