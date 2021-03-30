Місто потрапило в «червону» зону, тому будь-які масові заходи заборонено.

В Одесі через COVID-19 скасували святкування Гуморини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у своєму відеозверненні до городян заявила начальник департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова.

«Цього року Гуморина на карантині», - сказала Маркова.

Вона зазначила, що влада завчасно знала про те, що в місті не буде масової ходи та вуличних концертів. Але при цьому планували організувати по всьому місту різні розважальні заходи. Зокрема, 3D-фотозони, флешмоби, виставки цитат, карикатур, смішних фотографій тощо.

«Однак і це зробити ми не зможемо, тому що Одеса у "червоній" зоні. Тому робіть собі настрій самі...», - сказала чиновниця.

За її словами, зараз в мерію з усього світу надсилають привітання з Гумориною, які буде оприлюднено 1 квітня на сторінці Департаменту культури та туризму у Facebook і на сайті міста.

Гуморина 2021 в Одесі

Раніше, 10 березня, директорка департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова заявляла, що цього року в Одесі Гуморина відбудеться, однак без вуличних концертів і карнавальної ходи. За її словами, в місті були заплановані різні розважальні заходи, оскільки 1 квітня до Одеси в будь-якому випадку мали приїхати жителі інших регіонів України.

23 березня Одеську область перевели до «червоної» зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Довідка УНІАН. Перша Гуморина в Одесі відбулася у 1973 році. У 1976 році її заборонила влада України й Одеси. Відновилося свято сміху наприкінці 80-х.

У 2014 році Гуморину скасували у зв'язку із 40-денним трауром, оголошеним за Героями Небесної Сотні, у 2015 - у зв'язку з воєнними діями на сході країни, у 2016 свято відбулася в усіченому форматі, зокрема, без карнавальної ходи, як зазначалося через «несвоєчасність такого свята». У 2017 році Гуморина була знову відновлена.

У 2020 році її скасували через карантин, свято відбулося в режимі онлайн.

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Автор: Лариса Козова