Чиновники міськради розміщують у Facebook різноманітні привітання з Днем сміху, які надходять до Одеси з різних країн світу.

В Одесі традиційна Гуморина цього року через карантин проходить у форматі онлайн.

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Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні департамент культури і туризму Одеської міської ради у Facebook розміщує різноманітні привітання з Днем сміху, які надходять до Одеси з різних країн світу.

«Посміхніться - ви в Одесі! Заборона на проведення масових заходів - не привід сумувати! І ніщо не перешкодить проведенню Гуморини. 1 квітня ми очікуємо багато привітань з різних куточків України та інших країн, зокрема США, Ізраїлю, Німеччини та Молдови», - заявили в департаменті.

Чиновники запрошують приєднатися до святкування Гуморини на карантині та обіцяють, що буде весело.

Наразі вже оприлюднено привітання гумористів Андрія Куца та Дениса Цикановського, вітання від трупи «Маски-шоу», а також відомого піаніста Ернеста Штейнберга, який виконав попурі-фантазію (американські та одеські композиції), присвячену дружбі американського та одеського народів.

Крім того, запущено слайд-шоу з фотографій, зроблених під час святкування Гуморини в різні роки, карикатури Віктора Джеваги.

Втім, як йдеться в сюжеті ТСН, деякі місцеві жителі все ж планують невеличкі неорганізовані святкування Гуморини. Також у місті можна побачити певну кількість туристів, які запланували поїздку до Одеси саме на Гуморину ще до її офіційного скасування.

Гуморина в Одесі: історія та факти

Перша Гуморина в Одесі відбулася в 1973 році. У 1976 році її заборонила влада України та Одеси. Відновилося свято сміху наприкінці 80-х.

У 2014 році Гуморину скасували у зв'язку з 40-денним трауром, оголошеним за Героями Небесної сотні, у 2015-му - у зв'язку з військовими діями на сході країни, у 2016-му свято відбулося в урізаному форматі, в тому числі, без карнавальної ходи , як зазначалося у зв'язку з «несвоєчасністю такого свята». У 2017 році Гуморину було знову відновлено.

У 2020 році її скасували через карантин, свято пройшло в режимі онлайн.

10 березня 2021 року директор департаменту культури і туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова заявила, що цього року в Одесі Гуморина пройде без вуличних концертів і карнавальної ходи через COVID-19. Однак у місті планувалися різні розважальні заходи, оскільки 1 квітня до Одеси очікувався приїзд мешканців інших регіонів України. Але пізніше Гуморину взагалі скасували через те, що з 23 березня Одеська область перебуває в «червоній» зоні через поширення COVID-19.

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Автор: Лариса Козова