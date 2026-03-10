Найвідоміший собор Німеччини вводить плату за вхід

З липня 2026 року туристам доведеться платити за вхід до знаменитого Кельнського собору.

Знаменитий готичний Кельнський собор, який вважається найвідвідуванішим храмом Німеччини і візитною карткою цього колоритного міста, вже з липня 2026 року введе плату за вхід для туристів.

Як повідомляє WDR, минулого тижня Капітул Кельнського собору оголосив, що вже через кілька місяців відвідувачі повинні будуть платити за відвідування храму поза годинами богослужінь.

Відзначається, що введення плати пов'язане зі збільшенням витрат на утримання знаменитого готичного собору, будівництво якого почалося в середині 13 століття, а також зростанням витрат на персонал, що налічує близько 170 співробітників.

Водночас представники собору очікують, що введення плати призведе до скорочення кількості відвідувачів і зниження навантаження на пам'ятку.

Судячи з усього, початкові заходи, вжиті минулого року, такі як підвищення ціни на підйом на вежу і відвідування скарбниці собору, не принесли достатнього доходу. Години роботи головного входу також були скориговані для скорочення потреби в персоналі.

Скільки доведеться заплатити за вхід до Кельнського собору

На даний момент вартість входу в знаменитий готичний собор Кельна не називається, проте в експертному середовищі припускають, що вона складе близько 8 євро.

На даний момент вхід у внутрішні приміщення собору безкоштовний, тоді як за підйом на вежу собору і вхід в його скарбницю потрібно платити 8 євро. Саме від цієї суми і відштовхуються аналітики.

Чи буде передбачений загальний квиток, що дає можливість відвідати всі приміщення собору, поки невідомо.

Все більше пам'яток вводять плату за вхід

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, з початку лютого 2026 року знаменитий фонтан Треві в Лондоні ввів плату за вхід – тепер туристи можуть потрапити в спеціально відведену зону безпосередньо біля чаші фонтану за 2 євро.

Тим часом, на іспанському острові Тенеріфе з січня цього року ввели плату за доступ до однієї з найпопулярніших місцевих пам'яток – стежки Телефоро Браво.

