Рейси виконуватимуться щосереди та щосуботи.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 29 травня 2021 року запустить рейси з Києва на Мальту, повідомила прес-служба компанії на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Додайте нову країну до свого списку to visit - летимо влітку на Мальту! Перший рейс SkyUp Airlines відправиться туди 29.05.21», - сказано в повідомленні.

Рейси виконуватимуться щосереди та щосуботи.

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SkyUp Airlines: інші рейси

Державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines почати взимку-навесні польоти до 10 європейських міст.

Зокрема, з 4 січня 2021 року авіакомпанія зможе здійснювати рейси Київ - Лондон - Київ (3 рейси на тиждень); з 28 березня - Київ - Подгориця - Київ (3 рейси на тиждень), Київ - Гамбург - Київ (3 рейси на тиждень), Київ - Нюрнберг - Київ (2 рейси на тиждень), Київ - Ганновер - Київ (3 рейси на тиждень ), Запоріжжя - Берлін - Запоріжжя (2 рейси на тиждень), Львів - Мюнхен - Львів (2 рейси на тиждень), Одеса - Мюнхен - Одеса (2 рейси на тиждень).

З 6 квітня авіакомпанія зможе здійснювати рейси Київ - Марсель - Київ (2 рейси на тиждень), з 23 квітня - Київ - Острава - Київ (3 рейси на тиждень), з 25 квітня - Київ - Брно - Київ (2 рейси на тиждень).

Довідка УНІАН. Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві у 2016 році, її засновником є компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

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Автор: Павло Степанець