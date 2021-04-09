Через велику кількість нових випадків інфікування коронавірусом Інститут імені Роберта Коха (RKI) відніс Україну до групи країн і регіонів з високим рівнем ризику зараження.
Про це йдеться у повідомленні на сайті профільного у Німеччині інституту, оприлюдненому у п'ятницю, 9 квітня, інформує DW.
Також до цієї групи країн RKI відніс цього дня Туреччину, Хорватію та Вірменію. Нова класифікація для країн почне діяти з неділі, 11 квітня.
Віднесення країни до певної групи здебільшого впливає на мандрівників, які прибувають до Німеччини з цієї держави.
RKI спільно з МВС та МОЗ Німеччини постійно оновлює списки країн та регіонів, розділяючи їх на наступні групи:
- з високим рівнем ризику зараження - там, де тижневий показник нових випадків становить понад 200 на 100 тисяч людей;
- країни, де фіксують нові варіанти коронавірусу;
- країни й регіони групи ризику - там, де фіксують понад 50 нових інфекцій на сто тисяч населення протягом тижня.
Раніше Україна належала до останнього категорії. До першої ж групи, у якій з 11 квітня опинилася Україна, належать і сусідки Німеччини - Франція, Польща, Нідерланди та Чехія.
Це рішення матиме передусім вплив на мандрівників з України, які прибувають до Німеччини суходолом - вони повинні мати при собі актуальний (до 48 годин) негативний тест на коронавірус. Для усіх мандрівників авіатранспортом це правило діє з 29 березня незалежно від того, з якої країни вони прибувають. Утім, подорожі з туристичною метою до Німеччини чи інших країн ЄС зараз заборонені - для поїздки мають бути вагомі причини.
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RKI цього дня вилучив зі списку країн з високим рівнем ризику зараження Словаччину, Латвію та Мальту, а Ізраїль - взагалі з країн групи ризику.
Мандрівники з країн ризику в разі відсутності негативного тесту після в'їзду до Німеччини мають відбути, як правило, 10-денний карантин, перервати який можна негативним тестом після п'яти днів.
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