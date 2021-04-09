Рішення про погіршення позиції України і віднесення її до країн із високим рівнем ризику зараження матиме передусім вплив на мандрівників, які в'їжджають до Німеччини суходолом.

Через велику кількість нових випадків інфікування коронавірусом Інститут імені Роберта Коха (RKI) відніс Україну до групи країн і регіонів з високим рівнем ризику зараження.

Про це йдеться у повідомленні на сайті профільного у Німеччині інституту, оприлюдненому у п'ятницю, 9 квітня, інформує DW.

Також до цієї групи країн RKI відніс цього дня Туреччину, Хорватію та Вірменію. Нова класифікація для країн почне діяти з неділі, 11 квітня.

Віднесення країни до певної групи здебільшого впливає на мандрівників, які прибувають до Німеччини з цієї держави.

RKI спільно з МВС та МОЗ Німеччини постійно оновлює списки країн та регіонів, розділяючи їх на наступні групи:

з високим рівнем ризику зараження - там, де тижневий показник нових випадків становить понад 200 на 100 тисяч людей;

країни, де фіксують нові варіанти коронавірусу;

країни й регіони групи ризику - там, де фіксують понад 50 нових інфекцій на сто тисяч населення протягом тижня.

Раніше Україна належала до останнього категорії. До першої ж групи, у якій з 11 квітня опинилася Україна, належать і сусідки Німеччини - Франція, Польща, Нідерланди та Чехія.

Це рішення матиме передусім вплив на мандрівників з України, які прибувають до Німеччини суходолом - вони повинні мати при собі актуальний (до 48 годин) негативний тест на коронавірус. Для усіх мандрівників авіатранспортом це правило діє з 29 березня незалежно від того, з якої країни вони прибувають. Утім, подорожі з туристичною метою до Німеччини чи інших країн ЄС зараз заборонені - для поїздки мають бути вагомі причини.

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RKI цього дня вилучив зі списку країн з високим рівнем ризику зараження Словаччину, Латвію та Мальту, а Ізраїль - взагалі з країн групи ризику.

Мандрівники з країн ризику в разі відсутності негативного тесту після в'їзду до Німеччини мають відбути, як правило, 10-денний карантин, перервати який можна негативним тестом після п'яти днів.

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Автор: Леся Лещенко