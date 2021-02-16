Закладам дозволено працювати на винос / фото REUTERS

Уряд Австрії оголосив, що відкриття сектора гостинності переноситься як мінімум до Великодня.

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Бари, ресторани, туристичні, культурні та розважальні заклади залишаться закритими. Їм як і раніше дозволено працювати на винос.

Водночас уряд зазначив, що 1 березня проведе зустріч з експертами та керівниками держави, щоб переглянути поточний курс дій.

За словами міністра охорони здоров'я Австрії Рудольфа Аншобера, уряд відхилив прохання деяких кафе і барів відкривати сади і прилеглі території, бо в березні температура буде підвищуватися.

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Автор: УНІАН