Уряд Австрії оголосив, що відкриття сектора гостинності переноситься як мінімум до Великодня.
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Бари, ресторани, туристичні, культурні та розважальні заклади залишаться закритими. Їм як і раніше дозволено працювати на винос.
Водночас уряд зазначив, що 1 березня проведе зустріч з експертами та керівниками держави, щоб переглянути поточний курс дій.
За словами міністра охорони здоров'я Австрії Рудольфа Аншобера, уряд відхилив прохання деяких кафе і барів відкривати сади і прилеглі території, бо в березні температура буде підвищуватися.
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