В електронному проїзному буде зберігатися інформація про щеплення мандрівників, а також результати нещодавніх тестів на COVID-19.

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA), яка представляє близько 290 авіакомпаній з усього світу, закликала лідерів країн Європейського Союзу запровадити «паспорти вакцинації», щоб відновити роботу сектора авіаперевезень.

Про це повідомляє EURACTIV з посиланням на лист асоціації, переданий в ЄС.

Читайте такожСьогодні вакцинація від коронавірусу починається у всіх областях УкраїниУ документі IATA закликає до запровадження «науково обґрунтованих обмежень на кордонах» по всій Європі, а також просить європейські країни «погодитися з вирішальною роллю безпечних цифрових рішень, таких як проїзний IATA Travel Pass».

Лист підписаний віце-президентом IATA з європейського напрямку Рафаелем Шварцманом і адресований президенту Європейської ради Шарлю Мішелю напередодні віртуальної зустрічі лідерів ЄС 25 лютого.

У листі йдеться, що в електронному проїзному, запропонованому асоціацією, зберігатиметься інформація про щеплення мандрівників, а також результати нещодавніх тестів на COVID-19. Це має дозволити пасажирам швидко надавати медичну інформацію іншим країнам до потрапляння на їх територію.

IATA стверджує, що її проїзний «дасть урядам і владі, а також пасажирам і членам екіпажів необхідну впевненість у стані здоров'я кожного пасажира» і допоможе залишатися в курсі змін у юридичних вимогах.

Суворі вимоги перевірки повинні допомогти й у боротьбі з шахраями, які поширюють фальшиві сертифікати про вакцинацію, вважають в IATA.

Асоціація заявляє, що прикордонні обмеження можуть бути ослаблені поетапно за результатами оцінки відповідних показників здоров'я для кожного регіону, зокрема відсотка вакцинованого населення, рівня інфікування та рівня смертності. IATA пропонує співпрацю урядам країн у складанні дорожніх карт, які дозволять відновити вільне пересування європейців.

Читайте такожПосол Німеччини розповіла, коли українці знову зможуть скористатися безвізом з ЄСУ листі стверджується, що державам-членам ЄС варто погодитися з «розумним» підходом до зняття обмежень на міжнародних кордонах, встановивши «досяжний баланс між ризиком і фінансовою стійкістю людей/економіки».

Паспорта вакцинації: що відомо

У лютому повідомлялося, що цифрові паспорти з інформацією про вакцинацію від COVID-19 для мандрівників, над якими працює Міжнародна асоціація повітряного транспорту, можуть бути запущені «упродовж кількох тижнів».

Створенням паспортів вакцинації займається не лише IATA. У січні кілька технологічних і медичних компаній, серед яких Microsoft, Salesforce та Oracle, запустили ініціативу з розробки такої технології. Розробляються й місцеві системи, наприклад, в Данії або Лос-Анджелесі.

У ЄС ідея про надання тим, хто вакцинувався від COVID-19, сертифіката для можливості подорожувати — так званого «паспорта вакцинації» — викликала суперечки. Країни з розвиненим туристичним сектором, як правило, більш прихильні до цієї концепції, наприклад, Італія, Болгарія, Португалія, Словенія та Іспанія.

У січні прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав запровадити свідоцтво про вакцинацію, щоб відновити поїздки. Кіпр також наполягає на тому, щоб вакцинованим мандрівникам дозволили відмовитися від тестування і карантину під час подорожей країнами ЄС.

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Переклад: Катерина Комолова