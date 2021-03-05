Після повернення з країн "червоної" зони українці мають піти на самоізоляцію.

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон станом на 5 березня 2021 року.

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Зокрема, в порівнянні з попереднім тижнем, до "червоної" зони повернулися Болгарія та Кіпр, тодія як до "зеленої" перемістилися Аргентина, Білорусь, Велика Британія, Ірландія, Катар, Панама, Парагвай та Португалія.

Щодо популярних туристичних країн ситуація наступна: в "зеленій" зоні перебувають Грузія, Домініканська Республіка, Єгипет, Марокко, Мексика, Таїланд, Танзанія, Туніс, Туреччина, Хорватія та Шрі-Ланка, тоді як Албанія, Болгарія, Мальдіви, ОАЕ, Сейшельські острови та Чорногорія поки "червоні".

Які країни потрапили до "червоної" зони

Станом на 5 березня до "червоної" зони потрапили 54 країни (тижнем раніше їх було 61), серед яких в тому числі: Австрія, Албанія, Андорра, Бельгія, Болгарія, Бразилія, Естонія, Ізраїль, Іспанія, Італія, Йорданія, Кіпр, Латвія, Ліван, Литва, Люксембург, Мальдіви, Мальта, Монако, Молдова, Нідерланди, ОАЕ, Перу, Північна Македонія, Польща, Сан-Марино, Сейшельські острови, Сербія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Уругвай, Франція, Чилі, Чехія, Чорногорія, Швеція та інші.

Після повернення з країн "червоної" зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку "Дій вдома". Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

Для в’їзду в Україну всім іноземцям потрібний страховий поліс, що покриває лікування Covid-19. Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн "червоної" зони, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.

Які країни потрапили до "зеленої" зони

Станом на 5 березня до "зеленої" зони потрапили Україна та ще 139 країн, серед яких в тому числі: Австралія, Азербайджан, Аргентина, Білорусь, Болівія, Боснія і Герцеговина, Велика Британія,Вірменія, Греція, Грузія, Данія, Домініканська Республіка, Єгипет, Зімбабве, Індія, Індонезія, Іран, Ірландія, Ісландія, Казахстан, Канада, Катар, Кенія, Киргизстан, Китай, Кіпр, Колумбія, Куба, Ліхтенштейн, Мадагаскар, Марокко, Непал, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Португалія, Республіка Корея, Росія, Румунія, Саудівська Аравія, Сінгапур, Таїланд, Туніс, Туреччина, Узбекистан, Фінляндія, Філіппіни, Хорватія, Швейцарія, Шрі-Ланка, Ямайка, Японія та інші.

По поверненню з цих країн не потрібно здавати тест на коронавірус чи йти на самоізоляцію.

Водночас слід розуміти, що віднесення тієї чи іншої країни до "зеленої" зони ще не означає, що українським туристам туди тепер можна легко потрапити. В більшості з цих країн досі діють карантинні обмеження, які в тому числі забороняють в'їзд іноземних туристів. З правилами в'їзду в кожну країну можна ознайомитися на сайті.

З повним переліком "червоних" та "зелених" країн можна ознайомитися на сайті МОЗ.

Ситуації з коронавірусом: нові штами з Великобританії

В Великобританії та Ірландії, які цього тижня МОЗ України перемістив до безпечної "зеленої" зони, з кінця 2020 року лютує мутований штам коронавірусу, який лікарі вважають більш небезпечним. Тож ці країни зобов'язують усіх пасажирів відправлятися на примусову ізоляцію в так звані карантинні готелі.

Тим часов на початку березня перші випадки "британського" штаму коронавірусу були зафіксовані в Україні.

Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована ефективністю наявних вакцин проти нових штамів коронавірусу. При цьому у ВООЗ не виключають появу інших, більш проблемних мутацій вірусу.

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Автор: Марина Григоренко