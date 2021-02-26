Після повернення з країн "червоної" зони українці мають піти на самоізоляцію.

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон станом на 26 лютого 2021 року.

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В порівнянні з попереднім тижнем, до "зеленої" зони повернулися Болгарія, Болівія, Грузія, Кіпр, Колумбія, Росія, Румунія та Швейцарія.

Щодо популярних туристичних країн ситуація наступна: в "зеленій" зоні перебувають Болгарія, Грузія, Домініканська Республіка, Єгипет, Кіпр, Марокко, Мексика, Таїланд, Танзанія, Туніс, Туреччина, Хорватія та Шрі-Ланка, тоді як Албанія, Мальдіви, ОАЕ, Сейшельські острови та Чорногорія поки "червоні".

Які країни потрапили до "червоної" зони

Станом на 26 лютого до "червоної" зони потрапили 61 країна (минулого тижня їх було 71), серед яких в тому числі: Австрія, Албанія, Андорра, Аргентина, Бельгія, Білорусь, Бразилія, Велика Британія, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Йорданія, Катар, Латвія, Ліван, Литва, Люксембург, Мальдіви, Мальта, Монако, Молдова, Нідерланди, ОАЕ, Парагвай, Перу, Північна Македонія, Польща, Португалія, Сан-Марино, Сейшельські острови, Сербія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Франція, Чехія, Чорногорія, Швеція та інші.

Після повернення з країн "червоної" зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку "Дій вдома". Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

Для в’їзду в Україну всім іноземцям потрібний страховий поліс, що покриває лікування Covid-19. Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн "червоної" зони, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.

Які країни потрапили до "зеленої" зони

Станом на 26 лютого до "зеленої" зони потрапили Україна та ще 132 країни, серед яких в тому числі: Австралія, Азербайджан, Болівія, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Греція, Грузія, Данія, Домініканська Республіка, Єгипет, Зімбабве, Індія, Індонезія, Іран, Ісландія, Казахстан, Канада, Кенія, Киргизстан, Китай, Кіпр, Колумбія, Куба, Ліхтенштейн, Мадагаскар, Марокко, Непал, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Оман, Пакистан, Республіка Корея, Росія, Румунія, Саудівська Аравія, Сінгапур, Таїланд, Туніс, Туреччина, Узбекистан, Фінляндія, Філіппіни, Хорватія, Швейцарія, Шрі-Ланка, Ямайка, Японія та інші.

По поверненню з цих країн не потрібно здавати тест на коронавірус чи йти на самоізоляцію.

Водночас слід розуміти, що віднесення тієї чи іншої країни до "зеленої" зони ще не означає, що українським туристам туди тепер можна легко потрапити. В більшості з цих країн досі діють карантинні обмеження, які в тому числі забороняють в'їзд іноземних туристів. З правилами в'їзду в кожну країну можна ознайомитися на сайті.

З повним переліком "червоних" та "зелених" країн можна ознайомитися на сайті МОЗ.

Нові правила в'їзду до різних країн

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Автор: Марина Григоренко