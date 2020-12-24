"Червоними" залишаються 45 країн.

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної зони".

Читайте такожУряд не планує обмежувати авіасполучення на новорічні свята-КулебаОновлена таблиця з'явилася на сайті МОЗ 24 грудня.

Список скоротився на дві країни. Так, з "червоної" до "зеленої зони" забрали Йорданію та Італію.

"Червоними" залишаються 45 країн. В тому числі, Литва, Сербія, Грузія, Хорватія, Словенія, США, Люксембург, Чорногорія, Швеція, Панама, Нідерланди, Данія та інші.

Країни "червоної зони": основні обмеження

У "червону зону" потрапляють ті країни, в яких захворюваність на COVID-19 вище, ніж в Україні.

Після повернення з країн "червоної зони "українці повинні піти на самоізоляцію із застосуванням додатку "Дій вдома".

Дострокове припинення самоізоляції можливо після отримання негативного ПЛР-тесту.

Для в'їзду в Україну всім іноземцям потрібен страховий поліс, що покриває COVID-19.

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Автор: УНІАН