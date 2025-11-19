Більшість учасників обговорення зійшлися на думці, що найсуворіші перевірки мандрівникам доводиться проходити в аеропортах Ізраїлю.

Досвід проходження перевірки на безпеку в аеропорту може суттєво зіпсувати враження від подорожі – іноді це навіть призводить до того, що туристи пропускають свій рейс.

Користувачі платформи Reddit з власного досвіду розповіли, в яких країнах вони стикалися з найсуворішими перевірками в аеропортах.

Так, користувач із ніком SessionGloomy, який розпочав обговорення, розповів, що найгірший контроль йому доводилося проходити в Китаї.

"Мені здається, що там усе задумано під суворий контроль, із цими кімнатами безпеки, де потрібно швидко проходити перевірки. Крім того, це єдине місце, де я бачив ручний огляд. І камери СКРІЗЬ", – написав він.

Ізраїль зустрічає туристів найсуворішими перевірками в аеропортах

Тим часом більшість користувачів в обговоренні зійшлися на думці, що найсуворіші перевірки мандрівникам доводиться проходити в аеропортах Ізраїлю.

"Безпека аеропортів інших згаданих країн навіть близько не зрівняється з безпекою аеропортів Ізраїлю. Ізраїль, мабуть, унікальний тим, що на рейсах, які прибувають до Ізраїлю, проводяться додаткові перевірки. А коли ви залишаєте Ізраїль, перевірка безпеки починається ще до того, як ви прибуваєте в термінал аеропорту", – написав користувач echocharlieone.

Зі свого боку користувач LazyBoyD поскаржився, що запізнився на свій рейс з Ізраїлю навіть незважаючи на те, що він прибув в аеропорт за три години до вильоту.

"Все одно запізнився на рейс через усю цю дурницю з безпекою. Втратив 800 доларів", – зазначив він.

Тим часом користувачка ayu-ya розповіла, що співробітники служби безпеки ізраїльського аеропорту витратили чимало часу, намагаючись о 6 ранку видзвонити її знайомого, до якого вона приїжджала, щоб переконатися, що він її знає і що він громадянин Ізраїлю. Потім її відвели в окрему кімнату, щоб перевірити, чи немає в неї чогось підозрілого.

"Я була дуже безневинною на вигляд європейкою, у мене був абсолютно нормальний чинний паспорт, усе було в порядку. Досі не розумію, чому вони якимось чином відмітили мене, бо в хорошої подруги моєї тітки, яка обожнює свої щорічні поїздки до Ізраїлю, ніколи нічого подібного не траплялося", – додала дівчина.

У яких ще країнах у туристів були проблеми в аеропортах

Користувач orange2416 поділився сумним досвідом подорожі через аеропорт колумбійської столиці Боготи.

"У Боготі, Колумбія, було досить страшно. Під час посадки в літак усіх, хто був у "тунелі", зупинили. Сумки посередині підлоги, чоловіки біля однієї стіни, жінки біля іншої, обличчям до стіни, руки підняті, притулені до неї. Собаки прибігли й обнюхали сумки, а потім нас. Поліцейські в бронежилетах обшукали всіх, перш ніж нам дозволили сісти в літак. Жахливо страшно", – написав він.

Утім, інші користувачі зазначили, що це скоріше окремий випадок – імовірно, у поліції була наводка, нібито на цьому рейсі могли перевозити заборонені речовини.

Крім того, туристи зазначили, що аеропорти Індії відомі суворими вимогами до електроніки, яку перевозять пасажири.

"Ніхто не був в Індії? Це єдині аеропорти, де мені доводилося витягувати буквально всю електроніку з сумок – кожен дріт, електричну зубну щітку, бритву, електронну книгу. Єдине місце у світі, де я завис на 20 хвилин на огляді, тому що постійно забував, куди я поклав усі свої електроприлади", – згадав користувач RealFire7.

Також туристи відзначили суворі перевірки в аеропорту Галапагоса.

"На Галапагоських островах дорогою до терміналу ви проходите через дезінфекційний засіб, а ще у них є собаки, які обнюхують кожну окрему сумку після того, як пасажири виходять із літака, і перед тим, як ви її заберете", – розповів користувач JimmyRott.

Як швидше пройти перевірку на безпеку в аеропорту

Як повідомляв УНІАН, раніше частий мандрівник Гілберт Отт розповів, як уникнути затримок під час проходження перевірки на безпеку в аеропорту.

Водночас багато туристичних експертів підкреслюють, що на швидкість проходження перевірки в аеропорту сильно впливає те, у що ви одягнені,й те, що ви везете в ручній поклажі.

Наприклад, мандрівників можуть затримати на контролі, якщо їхні гаджети будуть розряджені. Також проблеми майже напевно викличуть одяг із лелітками, вбрання зі стразами та бюстгальтери з металовмісними кісточками.

