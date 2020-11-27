Пес Боджі гасає разом з господарем на мотоциклі Філіппінами вже не перший рік.

На Філіппінах популярним став собака, який їздить на мотоциклі разом зі своїм господарем.

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Як йдеться у сюжеті ТСН, пес Боджі гасає разом з господарем на мотоциклі Філіппінами вже не перший рік. Колись чоловік придбав пса за безцінь на базарі, й дуже швидко зрозумів, що чотирилапий друг так само полюбляє мотоцикли, як і його господар. Тварина доволі легко навчилася балансувати на мотоциклі.

Чоловік каже, що пес йому як син, разом вони уже 11 років, і за цей час уздовж і в поперек об’їздили всю країну, але зупинятись не збираються.

Звіти про подорожі Боджі його господар викладає в соцмережі, та каже, що це, напевне, найвідоміший собака на Філіппінах.

Слід зазначити, що песик ще й дуже стильний - на ньому завжди є шолом, сонцезахисні окуляри-авіатори та пошита на замовлення шкіряна куртка.

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Автор: Марина Григоренко