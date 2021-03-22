У переліку переважно туристичні напрямки подорожей.

Державна авіаційна служба України дозволила новій українській авіакомпанії Bees Airline здійснювати польоти за 29 маршрутами, зокрема, за 16 чартерними і 13 регулярними.

Відповідні накази Державіаслужби розміщені на її сайті.

Чартерна мережа включає такі повітряні лінії: Київ - Марса-Алам (Єгипет) - Київ, Львів - Марса-Алам - Львів, Київ - Хургада (Єгипет) - Київ, Львів - Хургада - Львів, Київ - Шарм-ель-Шейх (Єгипет ) - Київ, Львів - Спліт (Хорватія) - Львів, Київ - Анталія (Туреччина) - Київ, Львів - Анталія - ​​Львів, Одеса - Анталія - ​​Одеса, Харків - Анталія - ​​Харків, Київ - Бодрум (Туреччина) - Київ, Київ - Тіват (Чорногорія) - Київ, Кривий Ріг - Тіват - Кривий Ріг, Львів - Тіват - Львів, Харків - Тіват - Харків, Київ - Момбаса (Кенія) - Київ.

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Термін дії прав на польоти цими лініями - з 28 березня 2021 року до 30 жовтня 2021 року.

Регулярна мережа включає такі лінії: Київ - Іракліон (Греція) - Київ, Київ - Родос (Греція) - Київ (термін дії прав на польоти за цими двома лінія - з 1 травня 2021 року і на невизначений час).

Крім того, регулярна мережа включає лінії: Київ - Батумі (Грузія) - Київ (7 рейсів на тиждень), Одеса - Тбілісі (Грузія) - Одеса (2 рейси на тиждень), Львів - Родос - Львів (2 рейси на тиждень), Київ - Араксос (Греція) - Київ (1 рейс на тиждень), Київ - Аліканте (Іспанія) - Київ (2 рейси на тиждень), Київ - Барселона (Іспанія) - Київ (3 рейси на тиждень), Київ - Тірана (Албанія ) - Київ (2 рейси на тиждень), Київ - Варна (Болгарія) - Київ (1 рейс на тиждень), Одеса - Єреван (Вірменія) - Одеса (2 рейси на тиждень) і Київ - Ларнака (Кіпр) - Київ (3 рейси на тиждень).

Термін дії прав на польоти за цими лініями - з 1 червня 2021 року і на невизначений час.

Також регулярна мережа включає лінію Київ - Бургас (Болгарія) - Київ (4 рази на тиждень), термін дії прав на польоти якої - з 24 травня 2021 року і на невизначений час.

Новий український лоукостер: що відомо

18 березня нова українська авіакомпанія Bees Airline виконала перший рейс у напрямку Київ - Шарм-ель-Шейх (Єгипет) - Київ. Перші чартерні міжнародні рейси Bees Airline виконуватиме до популярних курортів Єгипту і Туреччини.

Авіакомпанія Bees Airline була зареєстрована наприкінці 2019 року. Аеропортом базування є міжнародний аеропорт "Київ" імені Сікорського. На сайті авіакомпанії повідомляється, що спочатку авіаційний парк Bees Airline складатиметься з двох повітряних середньомагістральних суден типу Boeing 737-800 NG на 189 місць 2010 року випуску, і вже навесні 2021 року флот авіакомпанії поповниться ще двома повітряними суднами типу Boeing 737-800 NG.

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Автор: Павло Степанець