Найкращим містом для мультимільйонерів і центимільйонерів в 2022 році став американський Нью-Йорк.

Компанія Henley & Partners випустила рейтинг міст з найбільшою кількістю заможних людей.

В основу рейтинга лягли дані компанії New World Wealth, яка відстежує тенденції міжнародної міграції приватного капіталу.

Відзначається, що топ-10 найбагатших міст визначалися за кількістю проживаючих в них хайнетів (HNWI – людей, чий статок перевищує 1 млн дол.). Також рейтинг дає уявлення про кількість проживаючих в цих містах мультимільйонерів (статки від 10 млн дол.) і центимільйонерів (статки від 100 млн дол.).

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Перші п'ять місць рейтингу зайняли Нью-Йорк, Токіо, Сан-Франциско, Лондон і Сінгапур. При цьому порядок міст з найбільшою кількістю центимільйонерів дещо відрізняється – за Нью-Йорком, де проживає 737 володарів статків від 100 млн дол., слідує Сан-Франциско (623), потім Лондон (406), Сінгапур (336) і Токіо (263).

Далі у топ-10 розмістилися Лос-Анджелес та Малібу, Чикаго, Хюстон, Пекін та Шанхай.

У Топ-20 найбагатших міст світу також увійшли: Сідней, Гонконг, Франкфурт, Торонто, Цюріх, Сеул, Мельбурн, Даллас і Форт-Уерт, Женева і Париж.

При цьому, на думку експертів компанії New World Wealth, маса заможних жителів Дубая, Мумбая і Шеньчженя так швидко зростає, що до 2030 року ці міста також увійдуть в Топ-20 найбагатших міст планети.

Як повідомляв УНІАН, раніше були названі найдорожчі міста для життя в 2022 році. Українська столиця Київ зайняв 407 місце з 510.