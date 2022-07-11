Українська столиця Київ посів 407 місце з 510 в рейтингу найдорожчих для життя міст світу.
Відповідний рейтинг опублікувала компанія NUMBEO.
Всього до рейтингу увійшли п'ять українських міст:
- Київ (407 місце)
- Одеса (442 місце)
- Дніпро (445 місце)
- Харків (459 місце)
- Львів (460 місце)
При складанні рейтингу експерти враховували ціни на оренду житла, комунальні послуги, продукти і транспорт, середній чек в кафе і ресторанах, а також купівельну спроможність жителів.
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Топ-10 найдорожчих для життя міст світу виглядає наступним чином:
- Гамільтон (Бермуди)
- Базель (Швейцарія)
- Цюріх (Швейцарія)
- Цуг (Швейцарія)
- Лозанна (Швейцарія)
- Берн (Швейцарія)
- Женева (Швейцарія)
- Гонолулу (США)
- Санта-Барбара (США)
- Нью-Йорк (США)
Як повідомляв УНІАН, через російську війну інфляція в Україні в червні 2022 року перевищила 20%.