Київ посів 407 місце в рейтингу найдорожчих міст світу / фото УНІАН

Українська столиця Київ посів 407 місце з 510 в рейтингу найдорожчих для життя міст світу.

Відповідний рейтинг опублікувала компанія NUMBEO.

Всього до рейтингу увійшли п'ять українських міст: 

  • Київ (407 місце)
  • Одеса (442 місце)
  • Дніпро (445 місце)
  • Харків (459 місце)
  • Львів (460 місце)

При складанні рейтингу експерти враховували ціни на оренду житла, комунальні послуги, продукти і транспорт, середній чек в кафе і ресторанах, а також купівельну спроможність жителів.

Топ-10 найдорожчих для життя міст світу виглядає наступним чином:

  • Гамільтон (Бермуди)
  • Базель (Швейцарія)
  • Цюріх (Швейцарія)
  • Цуг (Швейцарія)
  • Лозанна (Швейцарія)
  • Берн (Швейцарія)
  • Женева (Швейцарія)
  • Гонолулу (США)
  • Санта-Барбара (США)
  • Нью-Йорк (США)

Як повідомляв УНІАН, через російську війну інфляція в Україні в червні 2022 року перевищила 20%.