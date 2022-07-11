Найдорожчим містом світу став Гамільтон на Бермудах.

Українська столиця Київ посів 407 місце з 510 в рейтингу найдорожчих для життя міст світу.

Відповідний рейтинг опублікувала компанія NUMBEO.

Всього до рейтингу увійшли п'ять українських міст:

Київ (407 місце)

Одеса (442 місце)

Дніпро (445 місце)

Харків (459 місце)

Львів (460 місце)

При складанні рейтингу експерти враховували ціни на оренду житла, комунальні послуги, продукти і транспорт, середній чек в кафе і ресторанах, а також купівельну спроможність жителів.

Топ-10 найдорожчих для життя міст світу виглядає наступним чином:

Гамільтон (Бермуди)

Базель (Швейцарія)

Цюріх (Швейцарія)

Цуг (Швейцарія)

Лозанна (Швейцарія)

Берн (Швейцарія)

Женева (Швейцарія)

Гонолулу (США)

Санта-Барбара (США)

Нью-Йорк (США)

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