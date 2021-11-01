Таким чином в іспанській столиці вирішили відсвяткувати занесення парку Ретіро до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У Мадриді влаштували масштабне світлове шоу з чудернацькими фігурами, казковими персонажами та кольоровими абстракціями.

Таким чином в іспанській столиці вирішили відсвяткувати занесення місцевого парку 16 століття до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, йдеться в сюжеті ТСН.

Інсталяції спроектували на історичні будівлі у центрі незабутнього міста. Там були роботи як місцевих митців, так і художників з-за кордону.

Як пише Euronews, мова йде про парк Ретіро. Найвідоміші об’єкти міста перетворилися на інсталяції в рамках Міжнародного фестивалю світла.

Рішення про внесення парку Ретіро до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО було ухвалено ще в липні цього року, повідомляло видання El País. Разом із парком туди потрапив у бульвар Пасео-дель-Прадо. "Ця територія являє собою надзвичайний міський ландшафт, де культура та природа поєдналися з середини 16 століття до сьогодні, що надає їй ранг виняткової універсальної цінності", - пише El País.

Що відомо про парк Буен-Ретіро

Цей міський парк у центрі Мадрида є популярним місцем відпочинку мешканців столиці й туристів, а також визначною пам'яткою міста. Він є одним із найбільших парків іспанської столиці, займаючи площу майже 120 га.

У центрі парку є невелике озеро площею в 3,7 га з пам'ятником королю Альфонсу XII. У 1887 році для міжнародних виставок на території парку були побудовані палаци - цегляний і кришталевий.

Правила в'їзду в Іспанію для українців

На цей час громадяни України можуть подорожувати до Іспанії без необхідності надання довідок про вакцинацію або ПЛР-тестів. Єдине, треба завчасно заповнити анкету. Однак варто враховувати, що на тлі осіннього зростання захворюваності на коронавірус в світі, правила можуть бути переглянуті в будь-який момент.

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Усе може змінитися, якщо Євросоюз виключить Україну зі списку держав, з яких дозволено в'їзд в умовах пандемії. Принаймні ще тиждень цього не станеться. Утім, навіть у цьому випадку шанси українців поїхати до Європи залишаться, адже остаточне рішення про дозвіл чи обмеження того чи іншого типу поїздок громадян України кожна держава-член ЄС ухвалює окремо на національному рівні

Актуальна інформація про умови в'їзду громадян України до кожної окремої країни ЄС та інших країн світу доступна на інтерактивній карті МЗС України.

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Автор: Олександр Топчій