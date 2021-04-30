Через негоду сакури зацвіли дещо пізніше, ніж очікувалося.

На Закарпатті розпочався період масового цвітіння сакур, яких у регіоні нараховують близько 50 тисяч.

Читайте такожТуристичне Закарпаття. Соус-чилі з чорнобривцями, піца з равликами та реконструйовані замкиПро це кореспонденту УНІАН повідомив президент Закарпатської туристичної організації, експерт із туризму Федір Шандор.

За його словами, через негоду цвітіння сакур почалося дещо пізніше, ніж очікувалося.

«Ми прогнозували, що цвітіння сакур почнеться на Закарпатті орієнтовно з 20 квітня, але через похолодання та дощі дерева почали цвісти дещо пізніше, тож тільки зараз спостерігаємо початок справді масового цвітіння», - розповів Шандор.

Він зазначив, що першими зацвіли сакури в Берегові – це найтепліший регіон Закарпаття. Згодом вкрилися цвітом дерева у Мукачеві та Ужгороді, зараз починається цвітіння і в інших районах.

За словами експерта, наразі чи не найбільша кількість дерев японської вишні висаджена в Ужгороді.

«За офіційними підрахунками комунальників міста, висаджено близько 2 тисяч сакур, а за неофіційними, тобто, враховуючи ті дерева, які в приватних обійстях, їх близько 5 тисяч», - уточнив Шандор.

Він додав, що останніми роками активно висаджують сакури і в інших містах та районах Закарпаття.

«Орієнтуємося, що наразі на території області близько 50 тисяч дерев сакури, і вони стали справжнім символом Закарпаття», - заявив Шандор.

За інформацією експерта з туризму, цвістимуть сакури в Ужгороді щонайменше до десятих чисел травня, по області дещо довше, тож усі бажаючі ще встигнуть ними помилуватися.

«А вслід за сакурами на туристів чекають не менш красиві видовища – цвітіння нарцисової долини, лавандової гори та плантацій дамаської троянди, останні дві – найбільші в Західній Україні», - уточнив Шандор.

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Автор: Наталія Петерварі