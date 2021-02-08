Під час сходження льодовика в Гімалаях зникли 200 людей, близько 20 - загинули (фото, відео)

14:42, 8 лютого 2021
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Схід льодовика спричинив лавину та повінь.

У Гімалаях в результаті сходу льодовика загинуло 18 осіб. Ще 200 осіб вважаються безвісти зниклими.

Про це повідомляє NDTV.

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Як повідомляється, НП сталася на території індійського штату Уттаракханд. В результаті інциденту також зійшла лавина, а в басейні річки Алакнанда сталася повінь

Були знесені гідроелектростанція і п'ять мостів, пошкоджені дороги, а владі довелося евакуювати кілька сіл.

На місці розгорнуті групи реагування на стихійні лиха. До рятувальної операції також приєдналися військові.

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Перевод: Автор: Катерина Лиманська

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Теги: Індіявідеолавинафото
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