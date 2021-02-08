Під час сходження льодовика в Гімалаях зникли 200 людей, близько 20 - загинули (фото, відео)
Схід льодовика спричинив лавину та повінь.
У Гімалаях в результаті сходу льодовика загинуло 18 осіб. Ще 200 осіб вважаються безвісти зниклими.
Про це повідомляє NDTV.
"Холоди не закінчаться ні Цього тижня, ні наступного": синоптик розповів про погоду в Україні
Як повідомляється, НП сталася на території індійського штату Уттаракханд. В результаті інциденту також зійшла лавина, а в басейні річки Алакнанда сталася повінь
Були знесені гідроелектростанція і п'ять мостів, пошкоджені дороги, а владі довелося евакуювати кілька сіл.
На місці розгорнуті групи реагування на стихійні лиха. До рятувальної операції також приєдналися військові.
Новини світу: в індійських Гімалаях зійшов льодовик і забрав життя не менше 14 осіб
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Засипле снігом і замете: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні в понеділок
- Нідерланди У сніговому полоні: країну накрила сильна хуртовина, паралізовано рух транспорту (фоторепортаж)
- Хуртовини та ожеледиця: в Україні випало 30 сантиметрів снігу, погода ускладнюватиметься (відео)
- Через снігопади, відлигу та дощі в Карпатах можуть зійти лавини
- Весь тиждень Україну засинатиме снігом, а до вихідних вдарить мороз до -18° (карта)
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця-8°... -9°
- Дніпро-6°... -7°
- Донецьк-7°... -9°
- Житомир-8°... -9°
- Запоріжжя-5°... -6°
- Івано-Франківськ-4°... -5°
- Київ-9°... -10°
- Кропивницький-6°... -7°
- Луганськ-7°... -8°
- Луцьк-8°... -9°
- Львів-3°... -8°
- Миколаїв-1°... -2°
- Одеса+3°... +2°
- Полтава-7°... -8°
- Рівне-9°... -10°
- Сімферополь+10°... +8°
- Суми-9°... -10°
- Тернопіль-6°... -7°
- Харків-7°... -9°
- Херсон-1°... -2°
- Хмельницький-7°... -8°
- Черкаси-6°... -7°
- Чернігів-9°... -10°
- Чернівці-4°... -5°
-2°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
Відчувається як:-6 °
Мін./mакс. температура:-3° / +2°
Вологість:65 %
Тиск:759 мм
Вітер: 3.6 м/с
Ймовірність опадів:3 %
Схід:07:09
Захід17:38
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин