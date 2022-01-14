Рейси будуть скасовані з 1 по 28 лютого 2022 року.

Європейський лоукостер Ryanair тимчасово скасовує сім рейсів з України.

Про це повідомляє Lowcostavia.com.ua.

Рейси будуть скасовані з 1 по 28 лютого 2022 року.

"Ryanair скасував 7 маршрутів з міст України до кінця лютого 2022 року", — йдеться в повідомленні.

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Список скасованих рейсів:

Київ - Бидгощ

Львів - Барі

Львів - Палермо

Львів - Турин

Львів - Братислава

Херсон - Краків

Херсон - Відень

Ryanair в Україні:

17 вересня 2021 року виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'лірі заявив про те, що якщо в найближчі місяці Україна підпише Угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським Союзом, ірландський лоукостер Ryanair буде готовий почати в країні агресивну експансію.

23 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що Ryanair завезе в Україну до двох десятків літаків.

3 жовтня 2021 року стало відомо про те, що Ryanair запускає прямий рейс Львів-Манчестер.

7 жовтня 2021 року з'явилася інформація про те, що Ryanair відкриє прямий рейс Одеса-Венеція. Відкриття рейсу заплановано на 27 березня 2022 року.

23 грудня 2021 року стало відомо про те, що Ryanair істотно скоротив зимовий розклад.

За підсумками 2021 року лоукостер Ryanair став найбільшою авіакомпанією Європи.