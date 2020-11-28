Високогірну дорогу державного значення – Т-07-18 Нижні Ворота – Воловець – Міжгір'я відремонтували у рамках програми президента «Велике будівництво».

На Закарпатті відкрили найкрасивіший автомобільний маршрут в Україні.

Про це Служба автомобільних доріг у Закарпатській області повідомляє у Facebook.

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«Без перебільшення – найкрасивіший автомобільний маршрут в Україні – відкрито!», - сказано у повідомленні.

Високогірну дорогу державного значення – Т-07-18 Нижні Ворота – Воловець – Міжгір'я відремонтували у рамках програми президента «Велике будівництво».

Сьогодні офіційно по ній відкрили рух всіх видів транспорту.

«У цьому році Закарпатська область, вперше за роки Незалежності отримала належне фінансування дорожньої галузі. Разом із Луганською областю – це лідери за кількістю оновлених доріг – 260 км вже готові, ще 50 – зроблені у нижньому шарі.

Перший рік «Великого будівництва» мав у пріоритеті дороги міжнародного та національного значення, та завдяки злагодженій роботі керівництва держави, усіх гілок влади ми почали оновлювати і територіальні дороги», – зазначив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Загальна протяжність дороги - 44,6 км, кошторис робіт становив 669 млн грн.

Т-07-18 Нижні Ворота – Воловець – Міжгір'я стала однією з перших доріг, які відновили у Закарпатті у 2020 році, у рамках програми Велике будівництво. Вона поєднує два основні транспортні потоки області: міжнародну трасу М-06 Київ-Чоп та регіональну Р-21 Долина – Хуст, якою далі можна виїхати на Н-09 Мукачеве – Рахів – Івано-Франківськ – Львів.

Закарпатська область виконує амбітний план 2020 року – відновити 370 км доріг. Нині у верхньому шарі вже 260 км, додали у службі.

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Автор: Вікторія Токарєва