Названо 5 маловідомих місць у Європі, які кожен повинен відвідати хоча б раз

Якщо вам набридли натовпи туристів, то ця добірка саме для вас.

Великі туристичні центри, такі як Рим, Париж і Барселона, страждають від натовпів туристів, і боротися за місце, щоб просто зробити фото, дуже виснажливо. У зв'язку з цим мандрівники почали шукати не менш прекрасні, але не такі популярні місця для відпочинку.

Тайлер Фокс у своєму блозі на Travel off path назвав маловідомі місця в Європі, куди варто поїхати, поки їх не заполонили туристи.

Регіон Загорі, Греція

Приховане високо в горах Піндус на північному заході Греції, це ізольоване плато рясніє 46 неймовірно добре збереженими кам'яними селами. Весь цей район відрізаний від решти світу ущелиною Вікос, яка занесена до Книги рекордів Гіннеса як найглибший каньйон у світі з урахуванням його ширини.

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Місцеві жителі здавна будували складні високі арочні мости без цементу. Ви можете провести день, прогулюючись цими стародавніми кам'яними стежками вниз до річки Войдоматіс. Вода живиться кришталево чистими джерелами і цілий рік має температуру 8,5°C.

Острів Сеня, Норвегія

Оскільки європейське літо останнім часом дуже спекотне, то може виникнути бажання відвідати Норвегію, зокрема, острів Сеня, який розташований за 300 кілометрів на північ від полярного кола. Він пропонує зубчасті альпійські вершини та глибокі бірюзові фіорди, як і знамениті Лофотенські острови, але без натовпів туристів. Тут варто відвідати скелі Хестен, звідки відкривається найкращий вид на Сеглу – величезний скельний моноліт, що обривається стрімкою стіною в крижаний океан.

До речі, якщо ви зважитеся відвідати Сенью, то обов'язково спробуйте скрей – особливий вид мігруючої арктичної тріски, яка пропливає понад 1000 кілометрів від Баренцева моря до вод навколо острова.

Марвао, Португалія

Це середньовічне поселення, оточене стінами, розташоване на вершині величезної кварцитової скелі висотою понад 800 метрів. Засноване у VIII столітті, село повністю оточене гранітними стінами XIII століття. Воно виглядає як білосніжна фортеця, що парить у хмарах.

Банська-Штявниця, Словаччина

Банська-Штявниця – місто, буквально побудоване всередині обваленої кальдери стародавнього вулкана. Завдяки неймовірній кількості срібла та золота, захованого в цій нестабільній породі, кілька століть тому воно стало надзвичайно багатим гірничодобувним центром. Коли жили вичерпалися, місто фактично застигло в часі. У них не було коштів на модернізацію в XX столітті, а це означає, що його чудова готична та ренесансна архітектура збереглася в ідеальному вигляді.

Щоб у минулому запобігти затопленню глибоких шахтних стволів, місцеві інженери побудували "Тайчі" – мережу з 60 штучних озер. Сьогодні, оточені лісом, озера служать ідеальним місцем для відпочинку.

Півострів Беара, Ірландія

Це сувора приморська Ірландія у своєму найкращому прояві. Ви можете проїхати по звивистих серпантинах перевалу Хілі, що прорізають пустельну скелясту місцевість, де можна їхати кілометри, не зустрівши жодної машини. На крайньому західному краю півострова можна прокотитися на єдиній в Ірландії канатній дорозі, яка проходить над бурхливим Атлантичним океаном на острів Дурсі. Також це прекрасне місце, щоб насолодитися морепродуктами в місцевих пабах.

Раніше УНІАН.Туризм розповідав, як заощадити під час подорожі Ірландією.

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