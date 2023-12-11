Хоча можна припустити, що чим багатша країна, тим щасливіші люди, останні дані свідчать, що це далеко не завжди так.

Австрія, Польща та Румунія цього року були визнані найщасливішими країнами Європейського Союзу.

Натомість, згідно з новими даними ЄС, найменш щасливі люди живуть в Болгарії, за ними слідують німці, де за рік рівень щастя впав найбільше, повідомляє euronews.com.

Повідомляється, що Болгарія була єдиною країною з 27 опитаних, яка отримала загальний бал менше 6 з 10 можливих.

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Найбагатші країни не завжди найщасливіші

Щороку офіційне статистичне агентство блоку Євростат проводить опитування, щоб з'ясувати, наскільки населення в кожній ЄС задоволене своїм життям. Зокрема, у людей питають, наскільки оптимістично вони налаштовані щодо майбутнього. І хоча можна припустити, що чим багатша країна, тим щасливіші люди, останні дані свідчать, що це далеко не завжди так.

Наприклад, незважаючи на те, що Німеччина має одну з найсильніших економік серед 27 країн ЄС, показники рівня щастя тут є приголомшливими. Так, якщо у 2021 році німці набрали 7,1 бал з 10, то останні дані показують падіння до 6,5 балів.

Ці дані підтверджує й Інститут Рейнгольда в німецькому Кельні, останнє дослідження якого виявило, що у німців значно підвищився рівень тривоги та замкнутості через економічну стагнацію, війну в Україні, безпрецедентне зростання імміграції та відносно непопулярний уряд.

Натомість жителі Австрії, що очолює цьогорічний рейтинг, оцінили свій рівень щастя в середньому на 8 балів з 10. Австрія є заможною країною, тому це не є несподіванкою.

Однак Румунія та Польща, які йдуть слідом, є порівняно бідними країнами. Експерти припускають, що тут на рівень щастя скоріше впливають вік, рівень освіти, сімейне та фінансове становище.

Що впливає на рівень щастя

В цьогорічному опитуванні експерти виявили кілька тенденцій. Зокрема, більшість держав-членів показали, що люди віком від 16 до 29 років заявляють про більшу задоволеність життям порівняно з людьми старше 65 років. Протилежна картина спостерігалася лише в Данії, Швеції, Ірландії, Нідерландах, Люксембурзі та Фінляндії.

Фінансова безпека також певною мірою проявляється в даних, але, можливо, не так, як можна було очікувати.

Натомість, судячи з усього, задоволеність життям значною мірою залежить від рівня освіти людини, який, певною мірою, відображає рівень доходу. Відтак, у кожній країні-члені задоволеність життям зросла паралельно з рівнем освіти.

У Словаччині це було помітно найбільше – з різницею приблизно в 1,6 бала між тими, хто має вищу освіту, і тими, хто має лише базову освіту.

Також певне значення має місце проживання. Так, на Мальті, в Австрії, Фінляндії, Нідерландах, Бельгії, Ірландії, Швеції, Данії та Люксембурзі жителі сільської місцевості визнали себе трохи щасливішими – на 0,2 бала і вище. У Болгарії, Румунії, Литві, Словаччині, Португалії, Угорщині, Хорватії, Кіпрі, Німеччині та Словенії навпаки жителі міст сказали, що вони більш задоволені життям.

Домогосподарства з дітьми були найщасливішими, тоді як одинаки були щасливими найменше. Це характерно для Європи, оскільки дослідження, проведені на інших континентах, виявили протилежне. Експерти припускають, що незабаром ця тенденція пошириться і на Європу.

Щодо задоволеності сексом, то хоча у 2018-2022 роках чоловіки були задоволені цим трохи менше, ніж жінки, все одно обидві статі все ще мають середній показник 7,1 бала на рівні ЄС.

Географічні тенденції

Дослідження показують, що між різними частинами ЄС існує досить значний розрив. Загалом жителі північних і багатьох західних частин блоку, як правило, були більш задоволені своїм життям, ніж люди в країнах Балтії. Ті, хто живе поблизу Середземноморського регіону та у східних частинах ЄС, здебільшого були більш нещасними.

Водночас у країнах із нижчим рівнем задоволеності життям у період між 2018 і 2022 роками відбулося незначне зростання, а в більш щасливих країнах було навпаки.

Як повідомляв УНІАН, раніше було опубліковано свіжий рейтинг English Proficiency Index за 2023 рік. Виявилося, що далеко не у всіх популярних туристичних країнах Європи справи зі знанням англійської мови йдуть добре.

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