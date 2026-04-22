Популярне туристичне місто Європи заборонить будувати нові готелі

Раніше в місті вже запровадили обмеження на короткострокову оренду житла.

Грецькі Афіни можуть обмежити будівництво нових готелів, аби стримати зростання туристичного потоку, який вже стає тягарем для місцевого населення. Про це пише Euronews.

Видання зазначає, що раніше місто вже "заморозило" видачу дозволів на здачу житла у короткострокову оренду в деяких районах. Тепер те саме можуть зробити і з ліцензіями на будівництво нових готелів.

"Нам справді потрібно подивитися, чи потрібні нам ще готелі, скільки і де. Нам потрібно побачити та подумати, скільки додаткового туристичного навантаження ми можемо підняти і де. Ми не повинні стати Барселоною. Ми повинні розуміти, що є перенасичені райони, які не можуть дозволити собі нові місця: чи то короткострокову оренду, чи ні", – заявив у коментарі виданню мер міста Харіс Дукас.

Згідно з останніми даними, в столичному регіоні Аттика налічується 68 934 готельних місць, з яких близько 35 000 розташовані в самих Афінах та передмістях.

Представники готельної галузі визнають, що кількість готелів у грецькій столиці останнім часом справді різко зросла.

Президент місцевої асоціації готельєрів Євгеніос Вассілікос теж погоджується, що досвід Барселони, де взагалі заборонили короткострокову оренду житла (з 2028 року) і припинили видавати ліцензії на нові готелі (в 2017 році), є гарним прикладом для наслідування і в Афінах.

Як пише Euronews, Афіни зараз є найпопулярнішим туристичним напрямком у Греції. Торік місто відвідали 12 мільйонів іноземних туристів. При цьому населення усієї столичної агломерації складає близько 3,6 млн осіб.

