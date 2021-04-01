Рейси будуть виконуватися по понеділках, середах і п'ятницях.

Австрійська авіакомпанія Austrian Airlines, що є частиною німецького концерну Lufthansa Group, з 17 травня 2021 року відкриває новий маршрут з Відня до Запоріжжя.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури.

Відзначається, що рейси будуть виконуватися три рази на тиждень туди і назад, починаючи з 17 травня.

«Рейси будуть виконуватися по понеділках, середах і п'ятницях з Відня до Запоріжжя (OS 679) о 10:35 (за місцевим часом), а із Запоріжжя до Відня (OS 680) о 14:30», - сказано в повідомленні.

Протягом літа компанія планує збільшити частоту на зазначеному повідомленні до щоденної.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що Київ, Львів і Одеса також включені в програму польотів Austrian Airlines.

«Радий, що одна з провідних європейських авіакомпаній Austrian Airlines, яка є частиною концерну Lufthansa, відкриває новий рейс до Запоріжжя. Київ, Львів і Одеса вже також включені в програму», - цитує прес-служба його слова.

Як повідомляв УНІАН, німецька авіакомпанія Lufthansa з 30 квітня запустить прямі рейси з Франкфурта-на-Майні (Німеччина) до Львова.

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Автор: Павло Степанець