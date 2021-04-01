Австрійська авіакомпанія Austrian Airlines, що є частиною німецького концерну Lufthansa Group, з 17 травня 2021 року відкриває новий маршрут з Відня до Запоріжжя.
Читайте такожЛітня навігація: Lufthansa Group має намір потроїти свою присутність в Україні
Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури.
Відзначається, що рейси будуть виконуватися три рази на тиждень туди і назад, починаючи з 17 травня.
«Рейси будуть виконуватися по понеділках, середах і п'ятницях з Відня до Запоріжжя (OS 679) о 10:35 (за місцевим часом), а із Запоріжжя до Відня (OS 680) о 14:30», - сказано в повідомленні.
Протягом літа компанія планує збільшити частоту на зазначеному повідомленні до щоденної.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що Київ, Львів і Одеса також включені в програму польотів Austrian Airlines.
«Радий, що одна з провідних європейських авіакомпаній Austrian Airlines, яка є частиною концерну Lufthansa, відкриває новий рейс до Запоріжжя. Київ, Львів і Одеса вже також включені в програму», - цитує прес-служба його слова.
Як повідомляв УНІАН, німецька авіакомпанія Lufthansa з 30 квітня запустить прямі рейси з Франкфурта-на-Майні (Німеччина) до Львова.
Інші новини авіакомпаній
- Гендиректор Wizz Air розповів, що буде з цінами після пандемії
- МАУ почне частіше літати в Стамбул: буде більше рейсів з Києва і відновляться польоти з Одеси
- Лоукостер Pegasus Airlines після 2-річної перерви з'єднає Одесу зі Стамбулом
- Новий український лоукостер Bees Airline оприлюднив свої ціни
- Державіаслужба дозволила авіакомпаніям SkyUp і МАУ літати ще по п'яти маршрутах
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.