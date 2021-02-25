Головний авіаперевізник Німеччини Lufthansa планує розпочати виконувати прямі рейси з Франкфурта-на-Майні до Львова з 30 квітня 2021 року.
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Як повідомляє www.avianews.com, авіакомпанія виконуватиме ці рейси на додаток до маршруту Львів-Мюнхен, який функціонує з 2009 року.
Зокрема, в травні Lufthansa буде виконувати по чотири перельоти на тиждень між Франкфуртом і Львовом: по понеділках, середах, п'ятницях і неділях на регіональних літаках Bombardier CRJ 900.
З 1 червня додасться два додаткових рейси по вівторках і четвергах. В результаті загальна частота польотів досягне шести разів на тиждень.
Вартість авіаквитків Львів-Франкфурт стартує від 5800 грн в обидві сторони за тарифом Lite, який включає перевезення тільки ручної поклажі.
Франкфурт є основним транзитним вузлом Lufthansa. Авіакомпанія пропонує пересадки в цьому аеропорту в інші точки світу, включаючи Америку і Азію.
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