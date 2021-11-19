Телеведучий покаже, де в Україні шукати справжній екстрим і знайде в лісі Харківської області український "адронний колайдер".

У новому випуску "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", який вийде 21 листопада о 17:30 на телеканалі 1+1, телеведучий відправиться на пошуки прихованих туристичних скарбів України і відкриє нетипові локації і заняття, які вразять навіть найвимогливіших мандрівників.

Напередодні випуску Дмитро Комаров побував у гостях "Сніданку з 1+1" і розповів, чим дивуватимуть його тревел-шоу. Телеведучий приніс в студію трубку індіанців ваорані для стрільби, яку привіз з експедиції в Еквадорі, й під час ефіру продемонстрував, як нею користуються племена. А для шанувальників тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро підготував сюрприз – амулет із зубом крокодила, який розіграють у соцмережах "Сніданку".

У новому випуску "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" автор проекту покаже локацію на Рівненщині, яка абсолютно заслужено входить до переліку найромантичніших місць не лише України, а й усієї планети – Тунель кохання.

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Існує безліч легенд, як і чому з'явилося це місце, але справжню історію під грифом "таємно" телеведучий-мандрівник ексклюзивно розповість в новому впуску, а ще знайде і покаже те, що ви ніколи не побачите на фото туристів в Instagram.

"У 40 хвилинах від Рівного громадським транспортом можна потрапити у справжню казку. Це просто неймовірно красиве місце, яке повинен побачити хоч раз в житті кожен. Крони дерев стикаючись утворюють нескінченний тунель, в кінці якого ми бачимо світло", – заінтригував Комаров.

У Запоріжжі Дмитро Комаров відправиться, щоб на собі випробувати одну з найекстремальніших розваг в Україні – роупджампінг. Телеведучий зістрибне з покинутої теплотруби висотою 120-метрів, це висота 40-поверхового житлового будинку.

"Нарешті я дістався до цього атракціону. Я дуже багато про це місце читав і давно мріяв зробити цей стрибок і нарешті я випробую свої нерви на міцність. Справа-труба, друзі", – розповів Комаров.

У випуску глядачі дізнаються, чим відрізняється роупджампінг від банджждампінгу. А досвідчені інструктори і одночасно рекордсмени світового рівня пояснять, як правильно підготуватися до цієї суперекстремальної розваги, і з урахуванням вимог техніки безпеки, зістрибнути з знаменитої Запорізької труби.

А в Харківській області Комаров знайде український "адронний коллайдер". Мало хто знає, що на відміну від європейських прототипів, український колайдер знаходиться прямо посеред лісу, а неозброєним оком тут можна побачити рух заряджених частинок, але мова йде не про атоми…

"Те, що ви побачите вас дуже вразить", – заінтригував автор проекту.

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Автор: Марина Григоренко